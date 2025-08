Conexión Ganadera: Daniela Cabral eligió un apartamento en la rambla de Punta del Este para pasar sus días en prisión domiciliaria

ANIMALES DE DIOS Lo que se verá en la obra de teatro sobre Conexión Ganadera, según su directora: "Las reacciones que genere me parecen todas válidas, al menos mientras no me lleven a la Justicia"

Según informó Eduardo Preve y confirmaron distintas fuentes a El Observador, Cabral fijo su domicilio en una de las tres torres del Edificio Imperiale, ubicado en la rambla Lorenzo Pacheco a metros de Los Dedos de Punta del Este.

La noticia de la elección de Cabral indignó a distintos defensores de damnificados de Conexión Ganadera. Ignacio Durán, abogado de más de 200 inversores, criticó a través de X que aunque la viuda de Basso "tiene derecho a fijar domicilio donde quiera", el "hacerlo en uno de los inmuebles más suntuosos y costosos de Punta del Este, es una verdadera burla".

El propio Durán apuntó contra Cabral en la audiencia que terminó su formalización, refiriéndose a declaraciones judiciales en las que afirmó no tener injerencia en la empresa a pesar de ser socia: "No puedo permitir que la señora que está cabizbaja diga que se limitaba a servir café. Se benefició durante años, cuando todo era éxito viajaba a Punta del Este, ¿y ahora no quiero estar? No es válido. Las únicas víctimas somos los que estamos de este lado", dijo.

"¡Esto es una vergüenza! De vacaciones en Punta", expresó por su parte el abogado Leonardo Costa, también representante de varias víctimas, en un tuit publicado este miércoles.

Consultados sobre la propiedad elegida por Iedwiukow para sus días en prisión domiciliaria, distintas fuentes aclararon que en ese caso la propiedad fue declarada reservada.