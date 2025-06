Conexión Ganadera: declararon Carrasco e Iewdiukow y el fiscal les informó que antes de la feria pedirá su imputación

"Ambos declararon sobre su participación en el negocio de Conexión Ganadera y Hernandarias XIII y le comunicaron a la fiscalía que aunque aún no hayan sido contestados oficialmente los oficios enviados a España, aportaban en ese acto (en la audiencia) no solo la existencia de u n bien inmueble en Madrid sino que se puso a disposición de la investigación la propiedad de un apartamento en Maldondo para que se integre a la reparación de los inversores", afirmó Barrera quien ejerce la defensa junto a su socia Marianella Melgar.

"Finalizada la audiencia el fiscal manifestó que estaban esperando otros informes que todavía no habían sido remitidos a la fiscalía pero que antes de la feria judicial iba a solicitar la formalización de mis dos representados, y ya le adelanté que no nos íbamos a oponer a dicha solicitud”, dijo Barrera.

Agregó que como el código del proceso penal "establece que cuando no hay detenidos el plazo para fijar audiencia de formalización no puede ser superior a los 20 días", según sus estimaciones, y teniendo presente la feria judicial, la audiencia no será más allá al 20 de julio. Además señaló que una vez que lleguen esos oficios, las defensas tendrán que tener acceso a la carpeta del fiscal para estudiarla.

Consultado sobre si el fiscal les comunicó si pediría pisión para ambos, Barrera dijo que "no se habló" de las medidas cautelares. "No corresponde que sea en otro lugar que en la audiencia judicial".

"Con lealtad procesal le manifestamos que no nos vamos a oponer a la foramlización pero no corresponde analizar las medidas cautelares en otro ámbito que no sea el día de la audiencia judcial. Eso no se pacta sino que se debate jurisdiccionalmente", finalizó Barrera.

Al igual que ocurrió este martes con Daniela Cabral, viuda del otro fundador de Conexión Ganadera Gustavo Basso, que declaró sin que trascendiera, también Carrasco e Iewdiukow llegaron a la fiscalía sin que nadie se enterara, por decisión del fiscal que quiso tomar ese recaudo por razones de seguridad.

La indagatoria penal de Conexión Ganadera

El fiscal Rodríguez se centró en obtener la trazabilidad del dinero para lo cual procuró identificar bienes y empresas relacionadas a los titulares de Conexión Ganadera. Según les informó tiempo atrás a los abogados denunciantes se habían identificado más de 30 empresas vinculadas al grupo económico Conexión Ganadera.

En ese sentido envió exhortos, que son pedidos de información por via judicial a Estados Unidos, España y Panamá , donde se habían detectado bienes y transferencias vinculadas a los titulares de Conexión Ganadera y también han pedido a los Registros información para determinar si tienen areonaves o barcos.

Entre la información obtenida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) les dijo que hay datos muy relevantes para la indagatoria sobre los que ya pidió la reserva al juzgado de Crimen Organizado que sigue la causa para presevar la indagatoria.

Antes de citar a los directivos de la empresa, declararon los mandos medios y empleados de confianza, entre ellos, Martín Bartol, exgerente general de Conexión Ganadera; Diego Quiroga, administrativo de Conexión Ganadera; Rodolfo Flores, exgerente operativo de cuentas de Conexión Ganadera; Maximiliano Rodríguez, responsable de Pasfer, una de las principales empresas tenedoras de ganado de Conexión Ganadera y dos contadores, Ricardo Giovio, quien fue contratado en enero por Pablo Carrasco para que realizara un informe contable del estado de situación de la empresa; y quien fue el contador desde lo inicios de la empresa, Juan Carlos Santeugini, cuyo testimonio resultó revelador.

Como ya informó El Observador, el contador declaró que Conexión Ganadera Sociedad Limitada “no recibía el aporte de los inversores. Lo único que hacía esta empresa era que comisionaba entre Hernandarias con los dueños de los campos o con los arrendadores”.

Para esta investigación el fiscal conformó un equipo multidisciplinario con DGI, BPS, IUAF del Banco Central, Secretaría de Lavado, Interpol, y el Ministerio de Ganadería y está en permanente contacto con el síndico del concurso que se lleva adelante en el juzgado a cargo de Leonardo Méndez, dónde se mantiene embargados a los titulares de Conexión Ganadera por US$ 250 millones, el monto estimado de la deuda.