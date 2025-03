Contador de Conexión Ganadera declaró que el dinero de los inversores no ingresaba en la contabilidad de la empresa

Contó que "habían obtenido un RUT para operar los remates ganaderos, consignatario, comisionista de ganado, predio rural explotado por tercero, cría de ganado o vacuno, con destino a producción de carne y cultivo".

También mencionó otras empresas como Gustavo Basso y Daniela Cabral Sociedad de Hecho, que luego se transformó en Daniela Cabral y sucesores c Raderi SA, creada en 2011 que es un comercio por mayor de maquinaria, equipamiento agrícola y suministros; y Sildeja SA, propiedad y explotación de bienes inmobiliarios propios no rurales, creada en el año 2012 que es tenedora de inmuebles.

A contiuación, el contador explicó la operativa de Conexión Ganadera SRL y dijo que comisionaba un 3% a los dueño de los campos y un 3% a los arrendadores. “Pero la plata de inversores no entraba acá en esta empresa, es más, la empresa nunca debió nada durante toda Conexión Ganadera limitada, nunca debió a ningún inversor, no había pasivo, no sé si me explico lo que le quiero decir”.

-Pero cuando hacían el contrato de la Conexión Ganadera…

-Bueno, pero a nosotros eso nunca nos llegó.

-Había un tomador que era Hernandarias, pero el cliente era de Conexión Ganadera.

-Eso nunca llegó a nosotros.

-¿Y cómo se explica eso entonces? O con lo que aparece en los contratos, por ejemplo.

-Y bueno, Gustavo nos decía…

-¿Quién redactaba los contratos eso?

-Eso no tengo ni idea.

-¿Usted colaboró en algo en la forma de redacción de los contratos?

-No, nunca vi un contrato.

-¿Qué abogado tenía la empresa o trabajaba con ellos en este tipo de cosas?

-Abogado que yo sepa, no había ninguna factura de abogado.

-Pero en la parte legal no había nadie que los asesorara.

-No había nadie

- Pero hay un inversor que viene con un capital de 15, 20, 30, 60, 100 millones que contrata con Conexión Ganadera, que es quien recibe la inversión y después hace todo el resto de la logística. ¿Cómo figuraba eso en Conexión Ganadera?

-No figuraba.

-¿Por qué no figuraba?

-Porque se creó así. Gustavo lo creó así. Dijo, esto es comisionista, Conexión Ganadera le comisiona a uno y le comisiona al otro, y nada más. No hay pago de arrendamiento. En Conexión Ganadera no va a haber ningún gasto. Ni pago de arrendamiento, ni pago de intereses a los inversores, ni nada.

Luego explicó que él no veía las cuentas bancarias. "Lo que digo es que en el banco cada vez que cerraba el ejercicio, el monto era un monto normal para esa empresa".Cuando se le preguntó que era un monto normal explicó que "a fin de ejercicio habría US$ 80 mil, US$100 mil por decir un número". Agregó que ese monto "se mantenía estable. Todos los meses se liquida impuesto a la renta, IVA y patrimonio".

Ante el asombro de los fiscales que siguieron insistiendo y tratando de saber si el dinero de los inversores se podría haber puesto en determinados rubros que no se venían reflejados a fin de año, Santeugini respondió que no. “Es imposible eso. Es imposible porque si no tendría que estar en cuentas a cobrar el activo. No, no. No hay manera. No hay manera. No hay manera porque no existe pasivo con inversores”.

También explicó que al tratarse de una sociedad limitada cada vez que se distribuyen utilidades se pagaba el 7% de IRPF y tenía fecha de balance 30 de junio de cada año. En ese sentido explicó que entre 2020 y 2024, Carrasco ha recibido por concepto de utilidades un monto total en este periodo de $34.019.943, Basso recibió $33.620.414, Daniela Cabral $3.832.314 y Ana Iewdiukow recibió utilidades también de $ 3.832.314, o sea que son cerca de $80 millones entre los cuatro.

El fiscal le leyó un informe primario elaborado por la Secretaría Antilavado, auxiliar de la Fiscalía en el caso, que concluyó que se observa una disminución significativa en las disponibilidades de los últimos cuatro balances, pasando de $257 millones a $24.8 millones. En contraposición se evidencia un incremento en las cuentas comerciales a cobrar de plaza, que alcanzaron un saldo de $121.700.000 millones. En cuanto al pasivo, destaca una notable reducción en las cuentas comerciales a pagar, que iniciaron con un saldo de 206 millones y que en el último balance registraron saldo nulo. En términos generales, el balance al 30 de junio de 2021 muestra el valor más alto registrado en los activos de la empresa, alcanzando un total de 304 millones. Pero sin embargo, en los periodos siguientes, los activos experimentaron una reducción significativa de aproximadamente el 50%.

20250217 Ana lewdiukow, Pablo Carrasco. Primera audiencia de Conexión Ganadera. Foto: Inés Guimaraens

Ese informe apuntó a que "el hecho de que la empresa haya priorizado el pago de utilidades mientras enfrentaba este escenario comprometió la estabilidad financiera y generó una erosión gradual de sus recursos, lo que sugiere un posible vaciamiento de la empresa".

"¿Usted puede explicar esto desde el punto de vista contable?", preguntó el fiscal

"No sé, la verdad que la conclusión, no sé, no la comprendo mucho la conclusión. Lo que no tengo conocimiento, no tenía conocimiento hasta que salió en prensa todo, era que esta empresa tenía US$ 400 millones las que había recibido de inversores. Escapa totalmente a mi conocimiento".

El fiscal le hizo notar que como contador tiene obligaciones legales de controles referentes al lavado de activos. Cuando le preguntó ¿qué diligencia tomó al respecto? respondió: “Eran los documentos que nos enviaban para generar la contabilidad”. A continuación le preguntó si de la empresa Hernandarias lo contactaron y si sabe quién le llevaba la contabilidad. “Nunca. No tengo idea. Creo que es un estudio contable de Minas, pero no lo tengo claro”, dijo.

También se le preguntó si Basso era prestamista y como podía ser que le hubiera prestado US$27 millones al frigorífico Casa Blanca de Paysandú. Santeugini dijo que "nunca figuró en cuentas a cobrar" que prestara dinero. "Si Gustavo Basso obtuvo esos 27 millones de algún lado y se los prestó al dueño de Casa Blanca no tengo cómo saberlo", sostuvo.

Giovio confirmó que el dinero de los inversores no estaba en los balances

En el interrogatorio al contador Ricardo Giovio, contratado por Pablo Carrasco para hacer un balance de la empresa en enero cuando ya había en cesación de pagos, surge que también fue consultado sobre la inexistencia de las inversiones en los balances contables, lo que fue confirmad.

"No, no está. No está en ningún balance", respondió ante las insistentes preguntas de la fiscalía sobre el tema.

El fiscal relató que el contador Santeugini "dijo que las inversiones de los fondos capitalistas, de los inversores, de los clientes, no se reflejaban, es decir, no se reflejaban, no estaban contabilizadas en el balance de la empresa. Y usted ahora me está haciendo la misma afirmación".

Como ya informó El Observador, Giovio contó que facturó US$ 100 mil más iva por su trabajo que se lo giraron de una cuenta de Conexión Ganadera y explicó que optó por hacer un informe y no una auditoría porque "hubiera estado pronta en abril. En abril no había empresa". "Entonces, yo hice lo que creí que era lo que había que hacer. Para ese momento. Para ese momento era reflejar la situación, que ellos también estuvieron de acuerdo. Porque a ver, ellos me declaran que tienen esta insuficiencia patrimonial producto de pérdidas no informadas a los inversores".

La fiscalía también lo consultó sobre inversiones en Panamá y en España, ante lo que Giovio respondió que "esta gente usó plata para otras cosas, pero están ahí... A mí me da que esta empresa, los últimos cinco o seis años, perdió mucha plata. Yo le podría decir...US$ 150 millones".

El contador aseguró que la salida para el era lograr un acuerdo entre los acreedores donde todos pusieran el ganado. En ese aceurdo el recupero era de 40%., según sus cálculos. "Si acá hubiera habido un ambiente amigable, que es el que yo traté, donde vamos acá, y hoy se pudiera vender el ganado".

20250217 Enrique Rodríguez, fiscal. Primera audiencia de Conexión Ganadera. Foto: Inés Guimaraens

Bartol: "Fue un balde de agua fría"

En el caso del gerente de operaciones de la empresa, Martín Bartol, declaró que si bien era personal de confianza, facturaba desde 2003 y no era empleado ni de Hernandarias ni de de Conexión Ganadera. Relató que "excepcionalmente cuando ni Basso ni Carrasco podían atender a alguna persona, la atendía" él.

En ese sentido admitió que firmaba en nombre de la empresa, por año, entre 50 y 60 contratos con inversores

Ante la pregunta del fiscal sobre qué responsabilidad tenía como gerente dijo que se encargaba de "la coordinación de todas las personas que estaban en la horizontalidad de la organización". Agregó que reportaba directamente a Carrasco y a suesposa y que ellos eran quiénes "tomaban la decisión final".

¿Qué tasa de palición han tenido, más o menos, constante, más allá de que estuvo una sequía en el mes y demás? Y alrededor del 70%, más o menos. En cuánto a el stock máximo que alcanzaron a tener en los 27 campos, dijo que es el que tenían ahora de 80.000 animales.

Ante una repregunta del fiscal en base a que Giovio había hablado de 100.000 que hizo con datos que le dio la empresa, se corrigió y dijo: "Bueno. Pero le diría que si esta conversación la tenemos en dos veces hay 90.000 porque hay 10.000 vacas para parir. Esto es dinámico".

Cuanto el fiscal le preguntó qué opinaba de lo que pasó en la empresa, dijo: "Confiaba en el señor Pablo Carrasco, en lo que me decía, y sinceramente, para mí fue un balde de agua fría... Era inimaginable que pasara eso. Inimaginable. Por lo menos desde mi punto de vista, como alguien que está atrás de las vacas, que hace producir, que, bueno, obviamente ha tenido momentos buenos o malos, en la sequía y demás, pero es una producción que no es instantánea, como puede ser un grano, sino que se tiende en el tiempo, ¿no? Entonces, era algo que para mí fue totalmente inesperado".

Quiroga: el hermetismo de Basso

Diego Quiroga, encargado del producto bono ganadero, y de la trazabilidad y movimientos de animales de la empresa, afirmó que en su caso también trabajaba directamente con Basso y con la esposa Daniela Cabral, y que ambos le daban órdenes.

Explicó como funcionaban las listas de espera de los inversores en las que "llegó a haber 150 o 200 personas". "La espera podría ser corta porque ingresaba ganado, o podría ser de seis, siete meses, un año". Según explicó "no dependía de un cupo, de un número de inversores, sino que dependía de la demanda de los campos, de que hubiera una llamada de Hernandarias (avisando que) hay un espacio de demanda".

Ante la pregunta de su un existía un frigorífico al que le vendían más que a otros, respondió que el Casa Blanca (Paysandú). “Era el que tenía mejor precio... Era un frigorífico al que se le daba, digamos... Se le daba, digamos... crédito, en definitiva. Se le vendía, pero se pagaba a largo plazo (45 días). Pero eso lo manejaba Gustavo (Basso)".

"Gustavo era el primero en llegar a la oficina y era el último en irse siempre. Estaba en su escritorio siempre. Ahí estaba siempre laburando. Estaba a todo trapo siempre", dijo el empleado que contó que no hablaban cuestiones de índole personal o familiar, al punto que cuando fue padre, "Gustavo no se enteró". "Se enteró porque falté tres días a trabajar". Ante una pregunta de si era correcto afirmar que "la personalidad del señor Basso era muy hermética", respondió: "Y sí. Muy".

WhatsApp Image 2024-11-28 at 09.33.14.jpeg Gustavo Basso. Gustavo Basso Negocios Rurales

Explicó que con Carrasco casi no tenía vínculo y que si bien "era otro de los patrones" sólo lo veían cuando tenían la reunión de fin de año, o si "por algún caso iba a Florida". En cambio, si recibía órdenes de Daniela Cabral, esposa de Basso, porque "estaba en la oficina". "Ella se encargaba del tema de los pagos. Avisarme algo para tal día, una compra de pantalla que vencía tal día. Una comunicación nueva, pasarme la cuenta donde depositar y esas cosas".

"Daniela Cabral hacía los cheques para pagarle a los inversores, la compra de ganado, flete... Emitía pagos y recibía los ingresos". A las hijas y al yerno de Basso, Alfredo Rava, admitió que los conocía pero que no participaba de la empresa.

Quiroga contó que es damnificado de la empresa ya que invirtió US$ 30 mil a mediados de 2024 en un engorde "porque había logrado juntar el dinero y surgió una oportunidad de un ganado medianamente accesible y tenía lugar en un tomador y accedí. Iba a ser una inversión corta".