Conexión Ganadera: contador Giovio reveló que Carrasco le pagó US$ 100.000 y dió su versión sobre cómo se generó "el agujero"

En ese sentido dijo que se lo contrató para trabajar en el recupero, como había hecho en otros casos en los que intervino como la Torre Trump, dónde buscó encauzar el negocio. Afirmó que en una reunión privada que mantuvo en enero con inversores y Carrasco, todos manifestaron su interés en lograr un acuerdo privado pero cuando Carrasco suspendió el streaming "cambió todo".

La audiencia de este miércoles giró en torno a explicar cómo se generó "el agujero" de US$ 230 millones. Al respecto el contador afirmó que esa plata "no está".

Explicó que la empresa tenía un pasivo de US$ 380 millones. De ellos US$ 100 millones corresponden a ganado, US$50 millones se explican por lo que Giovio calificó como "manejo discrecional", que son los US$ 27 millones que se destinaron al frigorífico Casa Blanca de Paysandú, los US$ 15 millones entregados al frigorífico Bamidal, que era propiedad de Gustavo Basso, y US$ 10 millones puestos en campos. De ahí, según Giovio, surge la faltante de US$ 230 millones.

Ante la consulta del fiscal sobre si esas pérdidas ocurrieron "a sabiendas" de los directores de la empresa y sobre dónde puede estar esa plata, Giovio insistió en que "se perdió" y no porque la tengan los directores escondida sino que se fue por las pérdidas que venía dando el negocio en los últimos años.

El contador comentó que si bien "se busca la plata afuera, no la van a encontrar". El profesional entiende que se podrán haber quedado con algo de ese dinero pero será un porcentaje mínimo pero el resto se perdió en el negocio.

A su juicio a partir de 2019 el negocio empezó a generar problemas y en consonancia se pagaban rentabilidades millonarias. Según un escrito que entregó el propio Carrasco en el juzgado y del que informó El Observador entre 2019 y 2024 Conexión Ganadera pagó intereses anuales desde US$ 9 millones que fueron trepando año a año hasta pagar US$ 22 millones en 2024.

Giovio dijo que mientras pagaba esa rentabilidad perdía US$ 35 o US$ 40 millones al año. La manera de capitalizar la empresa era consiguiendo nuevos inversores pero eso empezó a fracasar en 2024 por la pérdida de confianza en el sector que se generó con la caída de Grupo Larrarte y República Ganadera, lo que terminó de darle un tiro de gracia a Conexión Ganadera.

Finalmente, ante una pregunta, Giovio contó que cobró US$ 100.000 por su trabajo. Agregó que fue la tarifa que le pasó a Carrasco cuando lo contrató y él aceptó. Agregó que si bien ver los números de la empresa y hacer su informe le llevó ocho días, estuvo durante todo el mes de enero trabajando en el caso y en una posible salida de Conexión Ganadera que fue para lo que se lo contrató.

A la salida de la audiencia el defensor de Carrasco, que había estado presente en todas las declaraciones, afirmó a los medios que Giovio confirmó que "no vio balances ni hizo una auditoría ni fue a la empresa". "Si está hablando de tantos damnificados esto tiene que tener un estudio más profundo", dijo el defensor con lo que pretende quitar trascendencia a las cifras manejadas por Giovio

El defensor destacó el "buen ritmo y diligencia" con la que la fiscalía viene trabajando este caso.

Por otro lado, Quiroga fue consultado sobre el rol de Daniela Cabral –defendida por Pablo Donnángelo y Eduardo Sassón– y aseguró que se encargaba de realizar pagos pero no estaba al tanto de la situación financiera de la empresa. De hecho, en su declaración dijo que no sabía cómo funcionaba el sistema que usaba Conexión Ganadera, llamado Conga.

El lunes será indagado el titular de Pasfer

El lunes 24 está citado a declarar por Fiscalía el titular de Pasfer Maximiliano Rodríguez Iracher.

Según dijeron fuentes de la investigación hay indicios de que vendió ganado que desapareció de un campo de Treinta y Tres a Brasil, por lo que podría configurarse un delito de contrabando.

Pasfer era otra empresa tomadora de ganado, que el MGAP descubrió que tenía solo 49 vacas de las 3.740 que había presentado en garantía al Banco República (BROU).

Pasfer, liderada por Rodríguez y Jorge Muracciole, ya era investigada por el fiscal de Lavado de Activos, como una de las principales empresas satélite de Conexión Ganadera.

El nombre de la compañía salió a la luz luego de que se constatara que esa empresa vendió casi 3.500 cabezas de ganado en un remate realizado el 30 de diciembre, a pocas semanas de que Conexión Ganadera cerrara sus puertas al público, y comandado por el escritorio rural de Basso.

El yerno de Gustavo Basso, Alfredo Rava, había hecho negocios con la empresa por un ganado dado que Pasfer estaba vinculada con Conexión Ganadera como tomadora. La transacción se dio porque Basso se puso como garantía en un contrato por pastoreo de animales.

Los abogados Graciana Abelenda y Santiago Alonso, representantes de cientos de inversores afectados, presentaron una denuncia penal contra los responsables de Pasfer luego de constatar que la empresa ofreció a cuatro de sus clientes comprarles ganado que ellos mismos cuidaban a un 60% de su costo, días después de que Conexión Ganadera cerrara sus oficinas de atención al público en enero de 2025.