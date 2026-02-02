Dólar
La insólita escena del histórico arquero brasileño Cássio, de 38 años: frenó el partido de Cruzeiro para ir al baño: mirá el video

El fútbol de Brasil vivió un hecho que recorrió el mundo por su increíble historia

2 de febrero 2026 - 19:03hs

El histórico arquero brasileño Cássio, quien defiende a Cruzeiro de su país, fue noticia este pasado domingo aunque en este caso, no por sus notables atajadas a las que tiene acostumbrados a todos, sino por una imagen que dio las vueltas al mundo durante un partido entre su equipo y Betim, por el campeonato de Minas Gerais.

El exgolero de Corinthians misteriosamente abandonó el terreno de juego durante 4 minutos mientras el partido se encontraba detenido, a la espera de su regreso al campo de juego.

El árbitro del encuentro Murilo Misson explicó que Cassio se le acercó para explicarle que había comenzado a sentirse mal durante el inicio del segundo tiempo del compromiso.

La salida de Cássio al baño

Entonces, el árbitro le permitió a Cássio dirigirse al vestuario a hacer sus necesidades, reponerse y volver al terreno de juego para continuar el partido, en una imagen pocas veces vista durante un compromiso de fútbol.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
PEÑAROL

Diego Aguirre a Referí sobre las chicanas de Peñarol a Maximiliano Silvera: "No me gusta cómo se maneja todo hoy, no lo comparto, soy de otra época"

Walter Gargano y su pequeño hijo festejando el título de Peñarol ante Nacional de la Supercopa Uruguaya
PEÑAROL

El tricampeón uruguayo con Peñarol que cantó junto a uno de sus hijos el título ante Nacional por la Supercopa Uruguaya; mirá el video

El mismo estuvo frenado durante 4 minutos apenas comenzado el segundo tiempo, el tiempo que precisó el arquero de 38 años para reponerse y volver renovado para la acción.

"Esperemos que sea solo un alivio", dijo uno de los comentaristas. Y otro se rio y dijo: "Un llamado de la naturaleza".

Finalmente terminaron ganando 1-0 de visitantes.

