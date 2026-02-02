La insólita escena del histórico arquero brasileño Cássio, de 38 años: frenó el partido de Cruzeiro para ir al baño: mirá el video

El histórico arquero brasileño Cássio, quien defiende a Cruzeiro de su país, fue noticia este pasado domingo aunque en este caso, no por sus notables atajadas a las que tiene acostumbrados a todos, sino por una imagen que dio las vueltas al mundo durante un partido entre su equipo y Betim, por el campeonato de Minas Gerais.

El exgolero de Corinthians misteriosamente abandonó el terreno de juego durante 4 minutos mientras el partido se encontraba detenido, a la espera de su regreso al campo de juego.

El árbitro del encuentro Murilo Misson explicó que Cassio se le acercó para explicarle que había comenzado a sentirse mal durante el inicio del segundo tiempo del compromiso.

La salida de Cássio al baño Entonces, el árbitro le permitió a Cássio dirigirse al vestuario a hacer sus necesidades, reponerse y volver al terreno de juego para continuar el partido, en una imagen pocas veces vista durante un compromiso de fútbol.

El mismo estuvo frenado durante 4 minutos apenas comenzado el segundo tiempo, el tiempo que precisó el arquero de 38 años para reponerse y volver renovado para la acción. "Esperemos que sea solo un alivio", dijo uno de los comentaristas. Y otro se rio y dijo: "Un llamado de la naturaleza". Finalmente terminaron ganando 1-0 de visitantes.