El amargo debut de Maxi Silvera en Nacional: el saludo con Diego Aguirre, la chance que perdió, y un final con derrota ante Peñarol y gastadas de sus excompañeros en el festejo

Maximiliano Silvera , el protagonista del actual período de pases del fútbol uruguayo al pasar directamente desde Peñarol a Nacional , tuvo un amargo debut oficial en los tricolores al perder este domingo la final de la Supercopa Uruguaya ante su exequipo y sus excompañeros, quienes lo chicanearon en los festejos.

Sabiendo que en este clásico iba a ser blanco de todas las miradas, al llegar al Estadio Centenario fue uno de los últimos en bajar del ómnibus y lo hizo con mucha tranquilidad, tomando mate mientras se dirigió al vestuario.

Luego, salió a la cancha para hacer la entrada en calor, si bien comenzó como suplente en el equipo de Jadson Viera.

Los hinchas de Nacional lo recibieron con aplausos, mientras que tuvo silbidos desde la Ámsterdam y los parciales aurinegros.

Antes del comienzo del partido, cuando los primeros protagonistas salieron a la cancha, entre ellos los suplentes, Silvera fue hacia el banco de suplentes de Peñarol y se saludó con su ex DT Diego Aguirre y otros integrantes del banco aurinegro.

Tuvo una sola oportunidad y no logró definir

A los 62 minutos, Jadson viera lo llamó para que ingrese en el primer cambio tricolor, junto a Juan Cruz De los Santos, en lugar de Nico López y Oliva.

Maximiliano Silvera en su debut oficial en Nacional / Supercopa uruguaya penales, Coates, Millán, De Los Sanos Los pateadores de Nacional Foto: Gastón Britos / Foco Uy

Nuevamente hubo aplausos desde la Colombes y cánticos desde la Ámsterdam. Entró como punta junto a Maxi Gómez.

A los 71’ tuvo su primera incidencia y un contacto con Remedi, moviendo el brazo e impactando en la cara del argentino, quien luego cayó al piso, lo que generó un revuelo y borbollón en el área. La jugada fue analizada por el VAR y no se marcó nada.

El atacante buscó alguna pelota pero no tuvo ninguna habilitación aceptable.

Su mejor situación fue a los 84’, cuando Maxi Gómez peinó un centro y la pelota dio en travesaño, quedándole en bandeja. Pero no pudo definir bien, no logró conectar el balón y además Remedi lo trabó.

Así se fueron los 90 minutos y el alargue, sin que pudiera generar peligro.

La gastada de sus excompañeros

En los penales, Maxi Silvera no pateó ninguno de los cuatro remates de los tricolores y quedó la duda de si iba a ser el encargado del último.

Peñarol lo ganó 4-2 al anotar todas sus ejecuciones, conquistando el título de la Supercopa Uruguaya y cortando la algarabía que los tricolores traían desde las finales de la Liga AUF Uruguaya y en el período de pases.

Parte de esa euforia estuvo incrementada por el pase de Maxi Silvera, quien tuvo un poco feliz debut oficial en Nacional.

En los festejos, sus excompañeros se acordaron de él al lucir una gorra con la leyenda “200 veces más grandes”, que recordó uno posteo suyo en redes sociales cuando jugaba en Peñarol y de esa forma había gastado a los tricolores.

En las redes sociales de Peñarol también recordaron a su exjugador, que dejó el club tras no lograr una renovación de contrato y quedar libre.

El delantero podrá tener su revancha próximamente, en un mes aproximadamente, cuando Nacional reciba a Peñarol en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura.