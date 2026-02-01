Los convocados, y los suplentes, de Nacional, para el clásico ante Peñarol por la final de la Supercopa Uruguaya; mirá la lista de Jadson Viera

Jadson Viera , el entrenador de Nacional , dio a conocer la lista de convocados para el clásico ante Peñarol por la final de la Supercopa Uruguaya que se juega este domingo a la hora 20:00 en el Estadio Centenario.

El DT tuvo que definir el equipo y también la lista de suplentes en un plantel que ha quedado con muchos jugadores en el período de pases, en el que los albos buscan salidas para ajustar la planilla.

En la lista de 23 convocados no aparece Christian Ebere, figura de las pasadas finales, quien no continuará en el equipo .

El colombiano Hayen Palacios y el venezolano Rómulo Otero, dos a los que se les busca salida, tampoco están convocados.

Con respecto a los fichajes, no está en la lista Agustín Vera, quien llegó de River Plate, y tampoco aparece Agustín Rogel, quien aún no se sumó a los entrenamientos. Sí se metió en la lista el colombiano Jhon Guzmán

En la defensa, el DT dejó afuera a Tomás Viera y optó por Paolo Calione como tercer zaguero.

Y en ataque está Maxi Silvera, quien se perfila para ser suplente y tener minutos si el partido se presta para su juego.

Equipo confirmado:

El equipo de Nacional es con Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Juan Patiño, Luciano Boggio, Christian Oliva, Lucas Rodríguez; Nicolás López, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

En el banco estarán Ignacio Suárez, Juan Pintado, Tomás Viera, Federico Bais, Nicolás Rodríguez, Juan Cruz De los Santos, Nicolás Lodeiro, Agustín Dos Santos, Tomás Verón Luppi y Maxi Silvera.

Afuera del plantel quedaron Jhon Guzmán y Baltasar Barcia, otro de lo fichajes.

Los convocados de Nacional: