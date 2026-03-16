El golazo de Nicolás Azambuja en la goleada de Danubio a Juventud: revolcó al Pelado Cáceres y luego reveló quién es su ídolo

El delantero Nicolás Azambuja se convirtió en una pieza clave de Danubio desde la llegada de Diego Monarriz como entrenador y este lunes anotó el primer gol de su carrera profesional.

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Nacido en Salto el 23 de marzo de 2008, Azambuja debutó el Danubio el 2 de diciembre de 2024 contra Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura. Tenía entonces 16 años.

Este año fue titular en los seis partidos dio una asistencia, ante Boston River, y hoy marcó su primer gol.

EN VIVO Peñarol y Danubio empataron 1-1: el carbonero sumó dos nuevos lesionados y no pudo superar a un Danubio con un Mauro Goicoechea que fue figura

TORNEO APERTURA Diego Monarriz, DT de Danubio, dijo que va jugarle "bien perro" a Peñarol y sorprendió al adelantar gran parte de su once para el partido

Y no fue un gol más.

En primer lugar, porque fue el 1-0 y el que encarriló una gran goleada por 4-1 ante Juventud, de gran Copa Libertadores este año.

Y en segundo lugar porque en la acción desparramó a Martín "Pelado" Cáceres con un enganche magistral para luego vencer con gran definición a Sebastián Sosa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2033666397092327925&partner=&hide_thread=false ¡MANIOBRA INDIVIDUAL 10 PUNTOS Y GOLAZO!



Con esta gran acción de Azambuja, Danubio abrió el paso a la goleada sobre Juventud. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Después del partido, Azambuja fue entrevistado por AUFTV y dijo que el partido había sido muy especial porque su hermano estaba como alcanzapelotas. Su hermano juega en las formativas del club y es otra gran promesa del semillero franjeado.

Además, Azambuja dijo que su ídolo es Edinson Cavani. Salteño como él e iniciado en Danubio.

El 2-0 fue de Enzo Cabrera, jugador que llegó procedente del fútbol de OFI (Río Negro de San José) y que destaca por su velocidad. En la jugada contó con una floja respuesta defensiva de la defensa de Juventud.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2033666868540502170&partner=&hide_thread=false ¡NO LO PUDIERON PARAR Y PUSO EL SEGUNDO!



Cabrera se llevó puesto todo y convirtió el 2-0 de Danubio frente a Juventud en Jardines. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Juventud descontó de penal por intermedio de Ramiro Peralta, pero poco después, Mateo Peralta metió uno de los mejores goles de la fecha, con un misil de larga distancia.

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TREMENDO remate de Mateo Peralta para colgarla de un ángulo y marcar el 3-1 de Danubio ante Juventud. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Cerca del final, el inoxidable Sebastián "Papelito" Fernández cerró la cuenta con notable palomita tras buen centro de Sebastián "Cabecita" Rodríguez.