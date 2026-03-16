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El golazo de Nicolás Azambuja en la goleada de Danubio a Juventud: revolcó al Pelado Cáceres y luego reveló quién es su ídolo

Mirá los goles de Danubio contra Juventud: la notable definición de Nicolás Azambuja, el misil de Mateo Peralta y la palomita de Sebastián "Papelito" Fernández

16 de marzo 2026 - 20:13hs
Nicolás Azambuja&nbsp;

Nicolás Azambuja 

Foto: DanubioFC

El delantero Nicolás Azambuja se convirtió en una pieza clave de Danubio desde la llegada de Diego Monarriz como entrenador y este lunes anotó el primer gol de su carrera profesional.

Nacido en Salto el 23 de marzo de 2008, Azambuja debutó el Danubio el 2 de diciembre de 2024 contra Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura. Tenía entonces 16 años.

El año pasado sumó 7 partidos totalizando 201 minutos en cancha.

Este año fue titular en los seis partidos dio una asistencia, ante Boston River, y hoy marcó su primer gol.

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Y no fue un gol más.

En primer lugar, porque fue el 1-0 y el que encarriló una gran goleada por 4-1 ante Juventud, de gran Copa Libertadores este año.

Y en segundo lugar porque en la acción desparramó a Martín "Pelado" Cáceres con un enganche magistral para luego vencer con gran definición a Sebastián Sosa.

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Después del partido, Azambuja fue entrevistado por AUFTV y dijo que el partido había sido muy especial porque su hermano estaba como alcanzapelotas. Su hermano juega en las formativas del club y es otra gran promesa del semillero franjeado.

Además, Azambuja dijo que su ídolo es Edinson Cavani. Salteño como él e iniciado en Danubio.

El 2-0 fue de Enzo Cabrera, jugador que llegó procedente del fútbol de OFI (Río Negro de San José) y que destaca por su velocidad. En la jugada contó con una floja respuesta defensiva de la defensa de Juventud.

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Juventud descontó de penal por intermedio de Ramiro Peralta, pero poco después, Mateo Peralta metió uno de los mejores goles de la fecha, con un misil de larga distancia.

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Cerca del final, el inoxidable Sebastián "Papelito" Fernández cerró la cuenta con notable palomita tras buen centro de Sebastián "Cabecita" Rodríguez.

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Temas:

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