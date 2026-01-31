El ataque de Nacional para el clásico: nombres de peso con muchas variantes, una baja y la expectativa por ver a Maxi Silvera ante Peñarol, su exequipo

Cuatro nombres de peso para tres puestos. Ese es el dilema de Jadson Viera para formar la delantera de Nacional para el clásico ante Peñarol de este domingo por la Supercopa Uruguaya (20:00 horas en el Estadio Centenario), aunque parece tener definido quienes serán los elegidos.

El DT tricolor cuenta con una delantera de ensueño con cuatro futbolistas que jugarían en cualquier equipo del medio local: Nicolás “Diente” López, Gonzalo Carneiro, Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera , quien llegó en este período de pases tras terminar su contrato en Peñarol y que, por toda las repercusiones, ha sido el pase más resonante del mercado.

Según supo Referí, el nigeriano Christian Ebere, figura de las pasadas finales, no va a estar a la orden ya que por estas horas se negocia su salida del equipo en una transferencia inminente.

Todo indica que Jadson Viera utilizará un sistema 4-3-1-2 , que podría pasar a 4-2-3-1, y que el triángulo de ataque estará conformado por Nico López, Carneiro y Gómez, los tres que jugaron en el último amistoso ante Deportes Concepción de Chile el pasado sábado.

De esa forma, tendrá un tridente con distintas opciones y con mucha movilidad, ya que los tres pueden llegar o salir del área.

20251130 Nicolás López de Nacional ante Jesús Trindade de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya Nicolás López de Nacional ante Jesús Trindade de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

El Diente López sería el que aparezca más cerca de los volantes y en una posición tipo enganche, más suelto, con la posibilidad de ser asistente, como también para rematar desde afuera del área con su precisa pierna zurda y con perfil cambiado.

Además, se espera que pise el área, donde puede lastimar con sus remates y aprovechar para tener las mejores ubicaciones al llegar desde atrás y ver las posiciones de sus compañeros de ataque y sus respectivas marcas.

20251123 Gonzalo Carneiro de Nacional celebra un gol ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya Gonzalo Carneiro de Nacional celebra un gol ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

En tanto, Carneiro, por su físico, será el encargado de pelear con los zagueros carboneros en caso de que el partido se preste para el juego aéreo, como ya ocurrió en las finales de la pasada Liga AUF Uruguaya y como lo hizo bien el delantero, marcando un gol en el Campeón del Siglo.

El atacante también puede bajar unos metros y hacer traslados con pelota.

maximiliano gomez y lucas rodriguez nacional 20260124 Maximiliano Gómez y Lucas Rodríguez, jugadores de Nacional, en el amistoso contra Deportes Concepción Foto: Serie Río de la Plata

Mientras que Maxi Gómez es quien se perfila para ser el delantero más de área, con su amplia gama de recursos ofensivos y mucha lucha con los defensas. Además, el ex Defensor también suele abrirse a las bandas, generalmente con perfil cambiado, lo que puede generarle espacios al Diente y Carneiro para que busquen sus asistencias.

Maxi Silvera, la principal variante

La cuarta opción que aparece en el plan de Jadson Viera, es Maxi Silvera, el delantero que llegó desde Peñarol, que es una de las caras nuevas del plantel y que el domingo estará por primera vez ante su exequipo y en una final.

El DT tricolor señaló en conferencia de prensa que el atacante “está en plenas condiciones de poder arrancar” como titular, aunque se espera que comience como suplente.

20250124 maximiliano silvera presentación nacional Maximiliano Silvera en la presentación del plantel de Nacional Foto: Serie Río de la Plata

Jadson Viera también dejó en claro el puesto en que lo ve en el equipo: “Silvera es un delantero o media punta. Donde lo voy a utilizar va a ser ahí”. Aunque reconoció que puede jugar por afuera. “Ha jugado algunos partidos de extremo también por su parte de que siempre entrega todo para el equipo”.

“Pero donde va a jugar va a ser de punta”, destacó. “Puede ser en alguna situación muy puntual que pueda tener en otra posición, pero bueno, es donde lo veo y me parece que es donde mejor se siente”, agregó.

Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional Foto: Nacional

Silvera volverá a enfrentar a Peñarol, club contra el que jugó en dos ocasiones cuando era atacante de Cerrito, con dos derrotas y un gol convertido en el año 2021.

Lodeiro, Verón Lupi y Mereles, más opciones ofensivas

El ataque de Nacional también cuenta con jugadores ofensivos que pueden tener minutos, teniendo en cuenta también que habrá alargue en caso de igualdad en los 90 minutos.

20260124 nicolas lodeiro nacional deportes concepcion amistoso (14) Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Uno de ellos es Nicolás Lodeiro, quien puede ingresar como enganche y ser armador de juego. En la segunda final de la Liga AUF Uruguaya 2026 entró de esa forma y tuvo participación en el comienzo de la jugada del gol de Ebere.

20260117 Rodrigo Martínez, Tomás Verón Lupi, Agustín Dos Santos y Juan Cruz De los Santos Nacional Cerro Largo Copa de la Liga AUF. Foto Leonardo Carreño-Focouy (2) Rodrigo Martínez, Tomás Verón Lupi, Agustín Dos Santos y Juan Cruz De los Santos Foto: Leonardo Carreño/Focouy

Los tricolores también contrataron a Tomás Verón Lupi, un jugador con perfil ofensivo, que puede ser meda punta y con gol, como el que le anotó a Progreso en la semifinal de la Copa de la Liga AUF con un gran cabezazo.

20260124 exequiel mereles nacional deportes concepcion amistoso (1) Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Jadson Viera también señaló que maneja la posibilidad de utilizar a Exequiel Mereles como delantero, además de extremo. “Puede jugar también de media punta, porque tiene remate, porque tiene desmarque”, dijo esta semana en conferencia de prensa.

Con esos jugadores, el técnico tricolor tiene mucho talento y varias opciones para armar su delantera en la Supercopa Uruguaya.