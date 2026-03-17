Con la presencia del presidente Orsi y una trilla de maíz en la Expoactiva se inaugurará la cosecha de verano

Orsi en una trilladora maicera, en la Expoactiva 2025, en la última inauguración de la cosecha de verano en el predio de la ARS.

La inauguración de la cosecha de cultivos de verano , uno de los instantes simbólicos de mayor relevancia en cada zafra, sucederá como es tradicional en el predio de la Expoactiva Nacional , la muestra de tecnología y servicios innovadores y en funcionamiento para el sector agro que organiza la Asociación Rural de Soriano (ARS) .

La Expoactiva 2026 , edición 29 de la muestra de la gremial que preside Jorge Andrés Rodríguez, comenzará este miércoles 18 de marzo y el acto inaugural de la cosecha, con una trilla de maíz, se hará a la hora 12:30 en el área de demostraciones activas .

Antes, desde las 11:30, se hará el acto inaugural con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi; el intendente departamental, Guillermo Besozzi; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; otros secretarios de Estado y jerarcas; directivos de la ARS; representantes de la institucionalidad público privada del agro; y autoridades internacionales.

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"Uno de los momentos que consideramos más importantes y representativos de lo que es la actividad de la exposición es la inauguración de la cosecha de verano, con maíz, porque ahora apareció la versión girasol por ahí, hay girasol en el predio, pero la hacemos con maíz porque es el cultivo que permite asegurarse que la inauguración de la cosecha en la fecha que realizamos la muestra pueda hacerse", expresó Rodríguez.

Contó que en este acto simbólico cuando la autoridad de mayor rango, normalmente el presidente de la República, se baja de la cosechadora es invitada a subirse a una sembradora, "para mostrar que la fortaleza de nuestro sector no solo está cuando trillamos, cuando a veces no trillamos nada, sino cuando al otro día ya estamos sembrando ahí".

El presidente de la gremial sorianense señaló, también, que "invitamos a recorrer la muestra con ojos curiosos (...), la Expoactiva es una expresión de capacidad, el lugar para encontrarnos, aprender y proyectar el futuro (...), nos vemos en Soriano, nos vemos en Expoactiva, porque aún en tiempos desafiantes seguimos cultivando oportunidades para el mundo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Chanmalevo/status/2033212138333073843&partner=&hide_thread=false Ayer de tarde, muchos abajo trabajando, aunque el cielo se muestre con alguna nube son más de esperanza y resiliencia que otra cosa. Va lindo , va bien la@expo y eso nos mantiene ocupados sin pensar el agua que faltò pic.twitter.com/bZYJpodH1F — Jorge Andrés Rodríguez (@Chanmalevo) March 15, 2026

Expoactiva: cultivando oportunidades

Sobre el lema que caracteriza a la Expoactiva, que cada año es diferente, en este caso se seleccionó a propósito una frase en inglés: "Cultivate opportunities, connect with the world".

Rodríguez, en ese sentido, comentó que Uruguay es un país en el que se produce mucho más que lo que consume, por lo cual los compradores de los productos están en el resto del mundo "y nos están mirando, por lo tanto las oportunidades no aparecen solas, hay que cultivarlas con conocimiento, con tecnología, con innovación y entendiendo hacia dónde van y qué es lo que quieren los mercados del mundo".

En ese sentido, añadió, "necesitamos un agro cada vez más competitivo, más eficiente, más conectado con el conocimiento y muchas de las respuestas se van a encontrar en la Expoactiva".

Se trata, adelantó, de la edición "más grande y más completa que hemos organizado", lo que ha sido posible gracias a "algo muy importante: la confianza de los expositores, de algunos que están desde la primera, pero de muchos expositores que se fueron sumando y se siguen sumando".

"Cuando hicimos el lanzamiento en la Expo Rural del Prado nos sorprendió el apoyo de los expositores. Hay empresas que nunca han dejado el lugar que tienen, eso lo vemos como muy positivo, quienes visiten la Expoactiva van a encontrar una participación empresarial muy amplia, representando a toda la cadena agroproductiva, pero además con muchas delegaciones internacionales, ni que hablar de los países de la región, pero también de Japón, de Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelandia y obviamente de la Comunidad Económica Europea", informó.

DSC_0099 Cosecha de maíz en el campo de la Expoactiva. Juan Samuelle

IA en el agro

Con relación a algunos de los contenidos, señaló que serán parte importante tecnologías que están transformando la producción: "A veces pensamos que puede ser la inteligencia artificial algo no cercano al campo, pero es muy cercano, vamos a tener una conferencia de lo que es inteligencia artificial aplicada a la agronomía, la forma de trabajar los datos y tomar decisiones productivas más precisas en este escenario de altos costos y permitir mejorar la competitividad".

Rodríguez agregó que, sobre la necesidad de despejar incertidumbres existentes en el sector, será relevante la conferencia de Uruguay XXI, abordando el posicionamiento de Uruguay agroexportador en el mundo.

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Sinergia agrícola ganadera

Otro destaque en la Expoactiva 2026 será el fortalecimiento de la integración de rubros, con un espacio dedicado a la ganadería más potente, con el tradicional concurso de corderos en pie y posterior evaluación en frigorífico de cada una de las canales y exhibición de los cortes en el predio de exposiciones, con un récord de inscripciones, "algo muy apreciado por los productores de ovinos".

Tras recordar que el primer concurso de novillos para producción de carne para la Cuota 481 se hizo en una Expoactiva, siendo una de las innovaciones estrenadas en la muestra de la ARS, Rodríguez anunció para este año un concurso de esa categoría de vacunos que arrancará su proceso con los animales en pie en la Expoactiva y seguirá su curso hasta la terminación, con más o menos seis meses de seguimiento por parte de la Asociación Rural de Soriano, con participación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, del Instituto Nacional de Carnes y de la Sociedad de Criadores de Braford.

La presencia de genética de vanguardia tendrá otras propuestas, como la presencia de la Gran Campeona Angus de la reciente Expo Durazno y ejemplares de las razas Shorthorn y Limangus.

DSC_0162 Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la ARS. Foto: Juan Samuelle

Esquila, Border Collie y Criollos

El presidente de la gremial anfitriona recordó, de exposiciones anteriores, una instancia de alta relevancia, las demostraciones y concursos sobre destrezas rurales que se desarrollaron con el empuje asociado del Instituto Plan Agropecuario.

Luego anunció: "Tenemos, a pesar de ser un departamento agrícola, muchos esquiladores que fueron pioneros en lo que es la esquila", por lo cual habrá demostraciones de ese oficio tradicional, "una forma de reconocimiento de la actividad del trabajador agropecuario", una tarea en la que los uruguayos se destacan a tal nivel que hay esquiladores que viajan a trabajar a distintas partes del mundo, incluso donde el ovino es clave en sus sistemas productivos, como pasa en Australia y Nueva Zelandia.

"Vamos a tener una muestra de esquila todos los días", adelantó, en una propuesta que, como otras, será especialmente útil para hacer docencia con las nuevas generaciones en un ámbito en el que en 2025, por ejemplo, contó con la visita de 5.000 niños y adolescentes, desde escolares a estudiantes de escuelas agrarias.

En el programa también se consideran actividades con perros, de la mano de demostraciones de perros de la Sociedad de Criadores de Border Collie en labores camperas, y con caballos, en ese caso con base en un vínculo con la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay, para el desarrollo del concurso Aparte Campero que tiene diferentes instancias en la región y culmina con la final en la Expo Palermo, en Buenos Aires, Argentina.