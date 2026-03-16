En años buenos y otros como el actual, la Expoactiva "siempre está" y es "un orgullo" para Soriano

" La Expoactiva siempre está, en años buenos y en años malos , en cada uno haciendo un aporte fundamental para el agro , hoy el momento es complicado por la sequía, por algunos precios, pero las ganas de disfrutar de una gran exposición y sacar provecho de la misma están como siempre", comentó Fernando Carrasquera, intendente interino de Soriano .

Carrasquera, quien ejerce esa responsabilidad al estar el intendente Guillermo Besozzi de licencia, fue parte de un panel de autoridades que expusieron en el lanzamiento de la Expoactiva Nacional, que se hará del 18 al 21 de marzo y que fue presentada en el auditorio del Edificio 19 de Junio del Banco de la República (BROU).

"Para Soriano que la Expoactiva se haya creado y se haga en el departamento, siendo un evento tan querido por la gente del departamento y también por los productores y visitantes de todo el país y del exterior, es un motivo de orgullo", afirmó.

Se trata de una exposición que, señaló, "la organizan productores y por eso es una actividad en la que se refleja siempre lo que está pasando, los buenos y malos momentos, pero que se hace siempre porque precisamente el productor no baja los brazos en momentos difíciles como ahora que no ha llovido o no se sabe bien qué va a pasar con los costos productivos ni con los precios de lo que está en producción o se va a plantar".

Carrasquera es, además de jerarca departamental, productor agropecuario. Su sistema productivo está próximo a Dolores, rumbo a Nueva Palmira, en Soriano, cerca de Pueblo Agraciada. Hace, contó a El Observador, ganadería intensiva, ciclo completo y también agricultura.

Sobre la utilidad de visitar la Expoactiva, para quienes aún no la conocen, detalló que "el que es parte del agro, de la actividad del campo, ni que hablar que sea cuál sea el rubro encontrará muchas enseñanzas para poder ser más eficiente, por supuesto que las charlas en la sala de conferencias son de gran importancia para saber qué pasa y aprender, pero también es un lugar para que toda la gente, especialmente la de las ciudades que no están muy al tanto de la producción, conozcan qué hacen los productores, la importancia que todo eso tiene para el país".

Por eso, agregó, "es importante que concurra especialmente la gente joven, incluso muchos pueden descubrir actividades que le gusten y por qué no dedicarse a eso en un futuro, estamos además necesitando gente que se prepare, estudie, hoy manejar máquinaria es algo que no era como antes, hay que saber muchas cosas y estudiar y la gente joven para eso es muy importante".

Atractivo y no solo para los productores

Sobre esa realidad, admitió que "a veces los propios productores no fuimos del todo claro para explicar que en estos tiempos ya se puede vivir y trabajar en el campo con responsabilidad, pero sin que sea algo pesado, hay que trabajar claro, pero hay confort para hacerlo, y para vivir en el medio rural, capaz hay lugares que siguen siendo una excepción, pero en general vemos que trabajar en la producción es atractivo, incluso muchos trabajan en el campo y viven en una ciudad cercana".

Es, también, "un paseo lindo, hay muchas cosas interesantes, no solo para los productores, es para toda la familia y también hay espectáculos, la gente incluso puede armarse una recorrida y aprovechar a visitar lugares muy lindos que tiene el departamento".

WhatsApp Image 2026-03-13 at 15.27.20 Jorge Andrés Rodríguez, Álvaro García y Fernando Carrasquera. Foto: Juan Samuelle

"Al productor lo veo esforzarse"

Finalmente, volviendo a considerar el momento de incertidumbre con base en lo climático, el tema mercados y lo derivado de la geopolítica, el intendente interino de Soriano recordó que "no es extraño para un productor que haya cambios, dudas, cosas que no manejamos y dependemos de otros, por eso el productor lo que hace, es lo que yo veo, es trabajar y trabajar, invertir, esforzarse y aprender, para que lo que depende de él si lo pueda hacer bien y le salga bien, para eso me parece que estar en la Expoactiva siempre es algo que ayuda, porque además la pasamos bien ahí".