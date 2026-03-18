Nuevas soluciones para el agro: ¿qué presentará J. Hartwich en la Expoactiva Nacional?

La metalúrgica uruguaya J. Hartwich se prepara para presentar nuevas soluciones tecnológicas en la próxima edición de la Expoactiva Nacional, la mayor muestra de agronegocios del país, que se realizará del 18 al 21 de marzo.

Durante la feria, la empresa exhibirá equipos innovadores para descompactar suelos, una nueva línea de traillas y tecnología de apoyo para drones agrícolas . Estas herramientas están pensadas para mejorar la eficiencia y la productividad en el campo, al tiempo que permitirán a la firma interactuar directamente con los productores que utilizan sus máquinas a diario.

Con más de 60 años de trayectoria , la compañía continúa consolidándose como uno de los referentes uruguayos en el diseño y fabricación de maquinaria agrícola y forestal. Desde su planta ubicada en la ciudad de Young , en el departamento de Río Negro, la empresa apuesta a la innovación, la calidad y el contacto directo con los productores para seguir creciendo en un sector cada vez más competitivo.

La empresa fue fundada en 1964 por Julio Hartwich y atravesó distintas etapas a lo largo de su historia, adaptándose a los cambios tecnológicos del agro y a los desafíos del mercado.

Actualmente, el equipo está integrado por más de 70 personas entre ingenieros, técnicos, dibujantes y personal especializado, que trabajan en el desarrollo de nuevas soluciones y en la mejora constante de los productos existentes.

Carlos Hartwich, director de la firma, recuerda que el camino no siempre fue sencillo. Uno de los momentos más complejos ocurrió durante la transición hacia la siembra directa en el sector agrícola.

“Ese cambio tecnológico fue un golpe grande para nosotros porque fabricábamos muchas herramientas de labranza que dejaron de venderse. Llegamos a ser una empresa de apenas cinco personas”, recuerda.

Sin embargo, a partir de 2005 comenzó una nueva etapa de crecimiento impulsada por la reactivación del agro y la llegada de inversiones al sector. Desde entonces, la compañía retomó su expansión de forma gradual hasta alcanzar su tamaño actual.

Para Hartwich, uno de los pilares que ha permitido sostener la empresa a lo largo del tiempo es el compromiso con la calidad y el servicio. “Siempre tratamos de mantener una línea de máquinas duraderas y robustas. A veces cuesta defender ese concepto, pero la durabilidad es algo que los clientes valoran mucho”, explica.

IMG-20260317-WA0007.jpg Carlos Hartwich, director de J. Hartwich

Presencia en Expoactiva

La participación en la Expoactiva Nacional representa para la empresa una de las instancias más importantes del año.

Organizada por la Asociación Rural de Soriano desde su primera edición en 1992, la exposición se ha consolidado como el principal espacio para conocer las innovaciones del sector agropecuario en Uruguay.

Durante cuatro jornadas, más de 300 expositores y unas 750 marcas presentan tecnologías, maquinaria y servicios orientados a la producción agropecuaria, generando además un importante impacto económico en la región.

“Es una exposición importante para nosotros, el momento ideal para encontrarnos con productores y siempre aprovechamos la instancia para presentar nuevos lanzamientos”, afirma Hartwich.

Nuevos equipos y tecnología

Entre las novedades que la empresa llevará a la feria se destaca un equipo diseñado para descompactar suelos. La herramienta busca mejorar la permeabilidad del terreno y favorecer una mayor reserva de agua, lo que contribuye al desarrollo de los cultivos.

Además, se presentará una nueva línea de traillas que incorpora mejoras en los sistemas de desgaste y mantenimiento. El diseño incluye piezas intercambiables que facilitan las reparaciones y permiten prolongar la vida útil de los equipos.

Otra de las innovaciones es un sistema de apoyo para drones agrícolas preparado para trabajar con modelos de mayor capacidad. El equipo cuenta con un sistema de doble mezclador de agroquímicos que permite optimizar los tiempos de trabajo, reducir desperdicios y aumentar la productividad en las aplicaciones.

El valor del contacto con los productores

Más allá de la exhibición de maquinaria, el intercambio directo con los productores es uno de los aspectos más valorados de la feria.

“Es una instancia clave para recibir el feedback de los productores. Ellos son quienes utilizan las máquinas todos los días y muchas veces detectan problemas u oportunidades de mejora que a nosotros nos cuesta ver desde la fábrica”, señala.

Mirada hacia el futuro

De cara a los próximos años, la empresa busca fortalecer su presencia en los mercados internacionales, en un contexto donde la competencia global es cada vez mayor.

En ese sentido, Hartwich también plantea la necesidad de mejorar las condiciones de competitividad para la industria nacional frente a los equipos importados. “No estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo competir en igualdad de condiciones”, afirma.

A pesar de los desafíos, el director mantiene una visión optimista sobre el futuro del sector agropecuario uruguayo.

“El agro siempre empuja. Cuando hay buenos precios en los commodities, el productor apuesta y sigue invirtiendo”, sostiene.

Con una historia marcada por la resiliencia y la adaptación tecnológica, J. Hartwich continúa apostando al desarrollo de maquinaria de calidad para acompañar la evolución del agro uruguayo y regional.