Ranking | Los únicos tres países de América Latina que integran la lista de los más democráticos, ¿dónde se ubicó Uruguay?

El Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo , Suecia , publicó el martes el Informe sobre el estadio de la democracia liberal correspondiente al período 2025.

La nómina de alcance global dado por el Índice de Democracia Liberal (IDL) que combina el normal funcionamiento de las instituciones fundamentales electorales; los controles y equilibrios eficaces sobre el poder ejecutivo por parte del poder legislativo y judicial, y un sólido estado de derecho que garantice el respeto de las libertades civiles en igualdad de condiciones, advirtió por un retroceso en las competencias, incluso en aquellos países donde el sistema arrojaba tiempo atrás resultados consolidados.

"La democracia en Estados Unidos se deteriora a una velocidad sin precedentes, y los medios de comunicación y los periodistas son objeto de crecientes ataques en todo el mundo", señaló el estudio.

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Conforme a las observaciones, casi una cuarta parte de las naciones del mundo experimentaron un retroceso democrático (o autocratización) en 2025, y seis de los diez nuevos países identificados como tal se encuentran en Europa y América del Norte . Entre ellos figuran grandes naciones e influyentes como Italia, el Reino Unido y Estados Unidos .

“Resulta especialmente preocupante que muchos países populosos y económicamente poderosos estén adoptando regímenes autoritarios. Varios de estos países tienen el peso económico y político necesario para transformar las organizaciones internacionales, las normas y el comercio, modificando de hecho el orden mundial. Creo que ya estamos viendo las consecuencias”, alertó el profesor del Instituto V-Dem y lider del equipo, Staffan I Lindberg.

Informe democracia Proporción regional de la población por tipo de régimen en 2025

El informe identificó tres patrones claros en la tendencia al retroceso global experimentado en 2025:

1) retroceso democrático en algunas democracias tradicionalmente estables;

2) importantes retrocesos y, a menudo, el colapso de la democracia en países que se democratizaron con éxito a finales del siglo XX y principios del XXI,

3) profundización de la autocracia en estados que ya eran autocráticos.

En la misma línea, se alertó por embates hacia la libertad de expresión, un aspecto fundamental, dejando ver un declive global más drástico y siendo el objetivo más común de los líderes autocratistas en los últimos 25 años.

"El segundo objetivo más común son los aspectos liberales de la democracia, como el estado de derecho y los controles y equilibrios que impiden el abuso de poder, los cuales se están deteriorando en un número preocupante de países. Por ejemplo, el estado de derecho se está deteriorando en 22 países, incluidos los Estados Unidos", agregó Staffan I Lindberg.

Informe democracia Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo

También se dio mención a la tortura, utilizada cada vez más para reprimir la oposición política. "En 2025, 33 países experimentarán un deterioro sustancial en este aspecto".

Los que se ubicaron en el nivel más bajo están repartidos por Asia Oriental (China, Myanmar y Corea del Norte), Europa del Este (Bielorrusia), la región del Golfo (Arabia Saudita), América Latina (Nicaragua y Venezuela), Asia Meridional y Central (Afganistán y Turkmenistán) y África Subsahariana (Eritrea y Sudán)

¿Cuáles son los países que mejoraron en calidad democrática ?

En un aspecto más positivo, el informe dio cuenta que 18 naciones en todo el mundo (el 10%) se encuentran actualmente en proceso de democratización, y países de gran tamaño como Brasil y Polonia continúan con dicha instancia. En la mayoría, la libertad de prensa mojoró. Botsuana, Guatemala y Mauricio fueron las tres naciones en proceso de democratización identificados en los datos de 2025.

El mundo tiene 92 autocracias y 87 democracias en finales de 2025. El 74% de la población mundial (6 mil millones) vive actualmente en autocracias y solo el 7% de la población mundial (0,6 mil millones) vive en países liberales democracias.

En la perspectiva general, los países con las puntuaciones más altas del Índice de Desarrollo Laboral (IDL) en 2025 fueron Dinamarca, Suecia y Noruega, que se encuentran en el norte de Europa.

Informe democracia Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo

¿Cuáles son los únicos tres países de América Latina que integran la lista de los más democráticos a nivel global?

De acuerdo a los datos desprendidos del informe del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo publicado el martes, la mayoría de la población de América Latina y el Caribe (el 71%) vive en democracias, lo que la convierte en la segunda región más democrática del mundo.

Informe democracia Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo

Sin embargo, solo el 5% reside en democracias liberales, como Chile, Costa Rica y Uruguay, mientras que el 64% vive en democracias electorales, como Argentina y Brasil. Las democracias en la "zona gris" (Guyana y Honduras) representaron el 2%.

Las autocracias albergan el 29% restante: el 20% se encuentra en México, una autocracia electoral en la "zona gris"; el 6% en las autocracias electorales de El Salvador, Nicaragua y Venezuela; y el 3% en las dos autocracias cerradas, Cuba y Haití.