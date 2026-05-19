El ranking de las cinco cualidades que debe tener el trabajo ideal para los uruguayos

La edición 2026 de Randstad Employer Brand Research analiza los atributos que tienen para ofrecer las empresas para ser consideradas un lugar atractivo para trabajar y, en Uruguay, hace hincapié en cinco puntos clave que mueven la aguja.

El estudio independiente sobre employer branding se realiza en base a la opinión de más de 171.000 participantes en 34 mercados de todo el mundo.

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El equilibrio entre la vida personal y laboral se ubicó entre los atributos más valorados por los trabajadores uruguayos. Según afirman desde la consultora, este aspecto continúa consolidándose como una expectativa cada vez más relevante para el talento.

Las mujeres y las personas con mayor nivel educativo son quienes más priorizan este aspecto, lo que se refleja una búsqueda de mayor bienestar y modelos de trabajo que lo favorezcan, como híbrido o remoto.

4. Seguridad laboral

La posibilidad de acceder a estabilidad y proyección a largo plazo sigue siendo un factor muy valorado para los empleados en Uruguay, tanto para los que tienen trabajo como para aquellos que evalúan cambiar de empresa.

Su importancia crece con la edad y es similar en los diferentes niveles educativos, lo que evidencia que la estabilidad continúa siendo una expectativa para gran parte de la fuerza laboral.

3. Salario y beneficios

El aspecto económico continúa siendo uno de los principales argumentos de atracción de talento. Sin embargo, no es un factor 100% decisivo, según Randstad, sino que forma parte de una combinación más amplia que pone en valor también a los otros factores. La relevancia de tener un mayor salario va ganando importancia con el paso del tiempo y se vuelve especialmente importante para quienes cuentan con un nivel educativo alto. En este caso también las mujeres le asignan más importancia que los hombres.

2. Buen ambiente laboral

El buen ambiente laboral ocupa el segundo lugar entre los factores más valorados por los uruguayos. Aspectos como la relación con colegas y líderes, el reconocimiento, la comunicación interna y la cultura organizacional son determinantes en la percepción que construyen los trabajadores sobre una empresa.

Esto es más valorado entre las personas de mayor edad y entre quienes cuentan con educación universitaria o superior.

1. Desarrollo profesional

En orden de importancia el desarrollo profesional es la prioridad del talento uruguayo. Las oportunidades de desarrollo profesional se posicionan como el atributo más valorado por los trabajadores a la hora de elegir un empleador.

En un mercado laboral atravesado por la transformación digital que acelera la necesidad de actualizar constantemente las habilidades laborales, las empresas que ofrecen capacitación, crecimiento y posibilidades concretas de carrera logran diferenciarse para los trabajadores de Uruguay,

Este factor pesa más para la generación X y los millennials, así como entre las mujeres y las personas con mayor nivel educativo, lo que refleja una expectativa cada vez más alta del talento por desarrollarse y mantenerse vigente.