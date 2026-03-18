El secreto bajo tierra: la propuesta de CYCUSA para mejorar los suelos del agro en la Expoactiva Nacional

Con nueve décadas de trayectoria en la producción de cales y carbonatos, la empresa uruguaya CYCUSA se prepara para una nueva participación en la Expoactiva Nacional , uno de los principales encuentros del sector agroindustrial del país. Desde su stand, la compañía busca mostrar la importancia del encalado de suelos y reafirmar su compromiso con la industria nacional y la producción sustentable.

Para Luciana Diano , directora de la empresa, la feria representa mucho más que una instancia comercial. “Es como el puntapié inicial del año para todo lo que tiene que ver con cultivos, semillas y mejoras productivas. Es un lugar ideal para mostrarnos, pero también para aprender”, explicó.

CYCUSA participa por tercer año consecutivo en la muestra organizada por la Asociación Rural de Soriano, entidad que impulsa la Expoactiva desde 1992. Según Diano, la experiencia ha sido muy positiva y ha permitido fortalecer vínculos con productores y colegas de todo el país.

“La Expoactiva es una vidriera tecnológica. Todos los años aparecen innovaciones que sorprenden incluso a quienes estamos en el rubro”, señaló.

Cal 100% natural para suelos productivos

En el stand de CYCUSA, los visitantes podrán conocer la línea de productos que la empresa desarrolla para el encalado y la mejora de suelos agrícolas. Se trata de carbonatos de calcio y de magnesio que permiten neutralizar la acidez del suelo y mejorar su estructura.

“Ofrecemos productos calificados con trazabilidad total. Es piedra caliza que extraemos de nuestras propias canteras, sin agregados químicos ni subproductos industriales”, mencionó la directora de la empresa.

La particularidad, destacó Diano, es que se trata de un producto completamente natural. “Es piedra caliza que extraemos de nuestras propias canteras, la clasificamos, trituramos y molemos en diferentes granulometrías según el uso. No tiene agregados químicos ni subproductos industriales”, indicó.

El encalado cumple un rol clave en la productividad agrícola, ya que además de corregir el pH del suelo aporta calcio, mejora la aireación y favorece la retención de humedad, con efectos que pueden extenderse durante varios años.

Integración total del proceso

Uno de los diferenciales de la empresa es su integración productiva. CYCUSA controla toda la cadena, desde la extracción de la piedra hasta la entrega del producto final al productor.

“Tenemos nuestras propias canteras, hacemos la perforación, voladura, clasificación, molienda y también contamos con transporte propio”, señaló la directora. Esta estructura permite responder con mayor rapidez a las necesidades del mercado y garantizar trazabilidad en cada etapa.

Además, la empresa ofrece distintas modalidades de entrega, desde bolsones de mil kilos hasta carga a granel, incorporada recientemente para facilitar la logística en los establecimientos rurales.

Una empresa “boutique” orientada al cliente

Con 90 años de historia, la compañía mantiene un modelo de trabajo basado en la cercanía con los productores. Diano define a la firma como una “empresa boutique”, capaz de adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente.

“Muchas veces se cree que el producto más fino es siempre el mejor, pero después surgen dificultades para aplicarlo. Entonces escuchamos al productor y buscamos la granulometría que realmente le funcione”, explicó.

Esa flexibilidad se suma a una extensa base de conocimiento acumulado durante décadas de trabajo en canteras y análisis de materiales, con registros que se remontan a 1936.

Diversificación productiva

Aunque el agro es uno de los principales destinos de sus productos, la empresa también participa en otros sectores. La cal producida por CYCUSA se utiliza en obras viales, en procesos industriales, en el tratamiento de efluentes y en diversas aplicaciones químicas y veterinarias.

Esta versatilidad permite aprovechar una misma materia prima —la piedra caliza— para abastecer distintos mercados.

Industria nacional con raíces profundas

Para Diano, uno de los mayores orgullos de la compañía es su carácter de empresa nacional. “Somos una industria 100% uruguaya, con de capitales uruguayos y con 90 años de historia. En el contexto actual, apoyar una industria nacional de estas características no es poca cosa”, afirmó.

El conocimiento acumulado sobre las características de los suelos y las canteras del país es, según explicó, uno de los principales activos de la empresa.

Invitación a la Expoactiva

De cara a una nueva edición de la feria, CYCUSA invita a productores, técnicos y público general a visitar su stand y conocer más sobre el uso del carbonato en el manejo de suelos.

“Queremos que los productores se acerquen y nos planteen sus desafíos. Estamos aquí para ofrecer soluciones a medida y resultados que realmente estén CALificados para mejorar su productividad”, concluyó Diano.

Durante los cuatro días de la Expoactiva Nacional, la empresa buscará reafirmar un mensaje claro: apostar por el encalado de suelos, la innovación productiva y el desarrollo de una industria nacional que lleva casi un siglo acompañando al campo uruguayo.