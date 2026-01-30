Lucas Villalba no pudo debutar en Botafogo, que comenzó con goleada y líder del Brasileirao con tres uruguayos en cancha; mirá por qué no jugó el ex Nacional

Campeón hace dos años, Botafogo es el primer líder del Brasileirao 2026 al golear este jueves a Cruzeiro, con tres uruguayos en cancha pero sin la presencia de Lucas Villalba , reciente fichaje, en una jornada inicial del torneo en la que los grandes candidatos al título, Flamengo y Palmeiras, arrancaron con sendos tropiezos.

El Fogão, dirigido este año por el argentino Martín Anselmi, ganó 4-0 y tuvo en cancha a los uruguayos Mateo Ponte, Santiago Rodríguez y al defensa Alexander Barboza , todos titulares.

Dos goles de Danilo, otro de Matheus Martins y otro de Artur le dieron la primera victoria al Botafogo ante un Cruzeiro que acusó la lesión de Gerson, la contratación más cara de su historia, en la primera mitad.

"El grupo cambió, pero la unión, el compromiso de cada uno continuó. Creo que este año le daremos la vuelta en relación al año pasado. No prometemos nada, pero en el día a día, partido a partido, lo mostraremos", declaró el volante Danilo.

Viviendo una delicada situación económica y con muchas dudas de hasta dónde podrá llegar este año, Botafogo es el sorprendente primer líder del Brasileirao al vapulear 4-0 a Cruzeiro, con un gran segundo tiempo en el que anotó los cuatro goles.

El propietario de Botafogo, el estadounidense John Textor, presente en el estadio, sufrió las protestas de la afición del equipo carioca, con pancartas y gritos contra su gestión.

Inhabilitado por la FIFA para hacer nuevos fichajes, Textor prometió pagar las deudas y dijo a la televisión del club que tiene inversores preparados para inyectar 50 millones de dólares en el Fogao.

Botafogo tiene un “transfer ban” de la FIFA motivo de la deuda que reclama Atlanta United por el pase del argentino Thiago Almada.

Por eso, hasta que no pague esa deuda, Lucas Villalba y los otros fichajes del club Ythallo, Riquelme e Wallace Davi, que llegaron en este período de pases, no pueden debutar.

Justicia brasileña prohibió a Botafogo la venta de jugadores

La justicia brasileña prohibió este jueves a Botafogo la venta de jugadores y activos del club, en medio de los líos judiciales que enfrenta su propietario, el empresario estadounidense John Textor, según una sentencia consultada por la AFP.

Campeón en 2024 de la liga brasileña y de la Copa Libertadores, el Fogão atraviesa problemas financieros y pugnas en tribunales con el Eagle Foootball Holding, el grupo de clubes al que pertenece junto al Olympique de Lyon francés y al Molenbeek belga.

"Considerando informaciones periodísticas sobre la negociación apresurada de atletas, ordeno, como medida cautelar, la suspensión de todos los actos relacionados con la venta y negociación de activos y cualquier otro acto con implicaciones económicas", indica la decisión de un juez del Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro.

Desde el 31 de diciembre, el Botafogo tiene prohibidos nuevos fichajes por orden de la FIFA, por deudas por la compra del argentino Thiago Almada en 2024.

Botafogo's Argentinian midfielder Thiago Almada celebrates after scoring during the Copa Libertadores all-Brazilian quarter-final second leg football match between Sao Paulo and Botafogo, at the Morumbi stadium in Sao Paulo, Brazil, on September 25, 2024. Thiago Almada fue figura ante Sao Paulo y jugará ante Peñarol por Copa Libertadores Foto: AFP

Almada juega actualmente en el Atlético de Madrid.

A la vez, el club ha ido vendiendo jugadores. Su última baja fue el mediocampista venezolano Jefferson Savarino, que fichó la semana pasada con el Fluminense.

Ya había negociado previamente este año al pivote Marlon Freitas (Palmeiras) y al central David Ricardo (Dinamo de Moscú).

El juez ordenó a Textor informar en el plazo de 48 horas "si ha realizado, tiene previsto realizar o está realizando" cualquier acto de negociación de activos o distribución de dividendos.

La crisis en Eagle estalló por deudas del Lyon que estuvieron a punto de costarle a ese equipo un descenso administrativo en Francia la temporada pasada.

En una nueva escalada de tensiones, Textor fue destituido esta semana de su cargo como director del holding, informaron a la AFP fuentes cercanas al caso.

Criticado por su gestión en el Lyon, el estadounidense perdió el control operativo del club francés en junio de 2025 en favor de Ares, el fondo que le prestó 425 millones de euros para comprarlo en 2022. Ha mantenido, sin embargo, el control del Botafogo a raíz de una decisión judicial.

Textor alega que el equipo brasileño financió pérdidas del Lyon y Botafogo reclama deudas a Eagle.

Las acciones del club carioca están congeladas desde el pasado 31 de julio por una sentencia que sostiene que existe un "riesgo manifiesto" de incumplimientos de pagos de Eagle.

Cae el campeón

Sin duda alguna, la mayor sorpresa en la primera jornada del torneo fue la derrota del actual campeón, Flamengo, de Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz, que cayó 2-1 en su visita al Sao Paulo pese a adelantarse en el marcador.

Cierto es que fue apenas el tercer partido este año con el primer equipo en campo, ya que el club optó por jugar las primeras jornadas del Campeonato Carioca con su Sub-20, pero fue la segunda derrota seguida del Fla (perdió el domingo 2-1 el derbi contra el Fluminense en el torneo regional), algo que no sucedió en todo 2025.

"Hay algunos jugadores que están ya están en su mejor forma, al 100%, pero otros todavía no, que vienen de lesiones o no entrenaron. Esto es normal, sucede a lo largo de la temporada, unos jugadores están mejor que otros", dijo el técnico Filipe Luís tras el duelo.

Con poco tiempo para recuperarse, el Fla buscará este domingo su primer título de 2026, la Supercopa de Brasil, en la que enfrentará al Corinthians, de Pedro Milans, en un duelo entre los dos equipos más populares del país.

"Creo que llegaremos a la final de la Supercopa mejor de los que estamos ahora, porque los jugadores ya tienen esta carga de juegos y minutos. Espero que estemos en nuestra mejor versión", afirmó el entrenador.

Palmeiras salva un punto

Tampoco pudo ganar el Palmeiras, de Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez, donde ya no está Facundo Torres, que empató 2-2 en su visita al Atlético Mineiro, dejando nuevamente dudas tras el mal final de temporada en 2025.

La buena noticia para el Verdao fue que su letal pareja de ataque, formada por el argentino Flaco López y Vitor Roque, empezó bien el torneo, al anotar un tanto cada uno.

"Primer partido del campeonato, donde en mi opinión fuimos más peligrosos. La verdad es que nuestro adversario también tiene méritos, con buenos jugadores. Cuando no se puede ganar, no se pierde. Para quien quiere ver goles, fue un partido animado", destacó el entrenador de Palmeiras, el portugués Abel Ferreira.

