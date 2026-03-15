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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el final de la jornada del domingo: tres líderes y pueden ser cuatro

Mirá cómo quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Deportivo Maldonado contra Defensor Sporting; el lunes se cierra la fecha con dos partidos

15 de marzo 2026 - 19:37hs
Felipe Cairús

Felipe Cairús

Foto: @LigaAUF

Racing, Deportivo Maldonado y Peñarol son los líderes del Torneo Apertura luego de terminada la jornada del domingo y a falta de que se cierre la sexta fecha con dos partidos a disputarse el lunes.

Racing, que le ganó 1-0 a Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida con gol del ex Nacional Felipe Cairús, es primero por tener mejor saldo de goles (12 a favor y 6 en contra).

Lo sigue Deportivo Maldonado que este domingo doblegó 1-0 a Defensor Sporting con agónico gol de Christian Tabó. Los fernandinos tienen un saldo de goles de +5, uno menos que Racing.

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El que se bajó de la punta fue Central Español que este domingo de mañana perdió de local 3-1 ante un copetudo Cerro Largo.

Este lunes, pueden seguir entre los punteros dos equipos que cerraron la quinta fecha en lo más alto de la tabla de posiciones: Montevideo City Torque y Liverpool que juegan entre sí a la hora 20.00 en el Parque Viera.

Antes jugarán Danubio y Juventud. Si Danubio gana quedará segundo por delante de Nacional, Central Español y si hay un perdedor entre City Torque y Liverpool.

Nacional está en la segunda posición por puntos (10) pero séptimo de acuerdo a su saldo de goles.

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