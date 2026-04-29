Uno por uno: estos son los cortes, desvíos y restricciones de estacionamiento por la Maratón de Montevideo 2026

El domingo 10 de mayo se correrá la 11ª edición de la Maratón de Montevideo, que incluirá recorridos de 10, 21 y 42 kilómetros, y provocará cortes de calles, desvíos y restricciones al tránsito en distintos puntos de la ciudad.
Cambios en el tránsito
La Intendencia de Montevideo informó que no se podrá estacionar en toda la extensión del circuito desde la medianoche del domingo y hasta la hora 14:00. Los vehículos que permanezcan estacionados serán trasladados.
Para conocer el lugar al que fue llevado el auto, los propietarios podrán comunicarse al 1950 4000 opción 1.
Cortes de calles
El operativo comenzará el sábado 9 de mayo, cuando se corte la avenida 18 de Julio entre Barrios Amorín y Ejido desde las 08:00, debido al armado de la zona de largada.
En tanto, desde la medianoche del domingo 10 de mayo se desplegará el operativo de cierre total del circuito, junto con el retiro de vehículos estacionados.
Hasta las 06:30 del domingo se podrá cruzar 18 de Julio en Barrios Amorín, Convención y Andes. Luego de ese horario, se dispondrá el corte total del tránsito en todo el circuito.
Durante la carrera, habrá algunos puntos habilitados para cruzar, siempre que no estén pasando corredores y las condiciones de seguridad lo permitan:
- Andes y 18 de Julio
- Av. del Libertador y Galicia
- Av. del Libertador y La Paz
- Bv. Artigas y Av. Joaquín Suárez
- Av. Millán y Av. Luis Alberto de Herrera
- Av. Burgues y Av. Luis Alberto de Herrera
- Av. San Martín y Av. Luis Alberto de Herrera
- Av. General Flores y Av. Luis Alberto de Herrera
- Bv. Batlle y Ordóñez y Marne
- Isabela y Av. Jacobo Varela
- Rafael Eguren y Av. Jacobo Varela
- Jaime Roldós y Pons y Av. Jacobo Varela
- José Pedro Varela y Dámaso A. Larrañaga
- Bv. Batlle y Ordóñez y Dámaso A. Larrañaga
- Monte Caseros y Dámaso A. Larrañaga
- Túnel de Av. Italia
- Av. Rivera y Av. Luis Alberto de Herrera
- 26 de Marzo y Av. Luis Alberto de Herrera
- Rambla (solo hacia el Centro) y Av. Luis Alberto de Herrera
Sugerencias de ingreso a Montevideo
Para quienes ingresen a Montevideo, las autoridades recomiendan:
- Desde el oeste y norte, utilizar Av. Millán, Burgues, San Martín y Gral. Flores. Habrá demoras para cruzar Luis A. de Herrera, con inspectores regulando el tránsito.
- Desde el este, ingresar por José Pedro Varela o Monte Caseros, con demoras en los cruces con Dámaso A. Larrañaga.
- En Av. 8 de Octubre, habrá inspectores, pero se sugiere desvío hacia el túnel de Av. Italia.
- Ramón Anador tendrá desvío hacia el túnel de Av. Italia.
- En Av. Rivera, 26 de Marzo y Rambla República del Perú (hacia el Centro), habrá demoras para cruzar Luis A. de Herrera. Para evitarlas, se recomienda utilizar el túnel de Av. Italia.
Zonas de afectación
El operativo de tránsito estará dividido en tres niveles de afectación:
Zona roja: alta afectación, con manzanas encerradas. La única salida será por la rambla portuaria hacia el oeste. El ingreso será por Av. Millán, Burgues, San Martín y Gral. Flores hasta las 10:00.
Zona naranja: afectación media para ingresar al Centro. Se recomienda utilizar Av. Millán, Burgues, San Martín y Gral. Flores hasta las 12:00.
Zona amarilla: afectación mínima, con ingreso y salida fluida por Av. Italia. Cruces de baja complejidad en Av. 8 de Octubre, Av. Rivera, 26 de Marzo y Rambla hacia el Centro hasta las 10:00.