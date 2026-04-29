Uno por uno: estos son los cortes, desvíos y restricciones de estacionamiento por la Maratón de Montevideo 2026

El domingo 10 de mayo se correrá la 11ª edición de la Maratón de Montevideo , que incluirá recorridos de 10, 21 y 42 kilómetros , y provocará cortes de calles, desvíos y restricciones al tránsito en distintos puntos de la ciudad.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La Intendencia de Montevideo informó que no se podrá estacionar en toda la extensión del circuito desde la medianoche del domingo y hasta la hora 14:00 . Los vehículos que permanezcan estacionados serán trasladados.

Para conocer el lugar al que fue llevado el auto, los propietarios podrán comunicarse al 1950 4000 opción 1 .

Cardama: fiscalía sigue esperando que Presidencia aclare los puntos que se pidieron para poder iniciar la investigación

La fórmula que no funcionó en el MIEM: gobierno movió fichas y apuesta por otros roles para "perfiles" de Olesker y Villar

El operativo comenzará el sábado 9 de mayo , cuando se corte la avenida 18 de Julio entre Barrios Amorín y Ejido desde las 08:00 , debido al armado de la zona de largada.

En tanto, desde la medianoche del domingo 10 de mayo se desplegará el operativo de cierre total del circuito, junto con el retiro de vehículos estacionados.

Hasta las 06:30 del domingo se podrá cruzar 18 de Julio en Barrios Amorín, Convención y Andes. Luego de ese horario, se dispondrá el corte total del tránsito en todo el circuito.

Durante la carrera, habrá algunos puntos habilitados para cruzar, siempre que no estén pasando corredores y las condiciones de seguridad lo permitan:

Andes y 18 de Julio

Av. del Libertador y Galicia

Av. del Libertador y La Paz

Bv. Artigas y Av. Joaquín Suárez

Av. Millán y Av. Luis Alberto de Herrera

Av. Burgues y Av. Luis Alberto de Herrera

Av. San Martín y Av. Luis Alberto de Herrera

Av. General Flores y Av. Luis Alberto de Herrera

Bv. Batlle y Ordóñez y Marne

Isabela y Av. Jacobo Varela

Rafael Eguren y Av. Jacobo Varela

Jaime Roldós y Pons y Av. Jacobo Varela

José Pedro Varela y Dámaso A. Larrañaga

Bv. Batlle y Ordóñez y Dámaso A. Larrañaga

Monte Caseros y Dámaso A. Larrañaga

Túnel de Av. Italia

Av. Rivera y Av. Luis Alberto de Herrera

26 de Marzo y Av. Luis Alberto de Herrera

Rambla (solo hacia el Centro) y Av. Luis Alberto de Herrera

Sugerencias de ingreso a Montevideo

Para quienes ingresen a Montevideo, las autoridades recomiendan:

Desde el oeste y norte , utilizar Av. Millán, Burgues, San Martín y Gral. Flores. Habrá demoras para cruzar Luis A. de Herrera, con inspectores regulando el tránsito.

, utilizar Av. Millán, Burgues, San Martín y Gral. Flores. Habrá demoras para cruzar Luis A. de Herrera, con inspectores regulando el tránsito. Desde el este , ingresar por José Pedro Varela o Monte Caseros, con demoras en los cruces con Dámaso A. Larrañaga.

, ingresar por José Pedro Varela o Monte Caseros, con demoras en los cruces con Dámaso A. Larrañaga. En Av. 8 de Octubre , habrá inspectores, pero se sugiere desvío hacia el túnel de Av. Italia.

, habrá inspectores, pero se sugiere desvío hacia el túnel de Av. Italia. Ramón Anador tendrá desvío hacia el túnel de Av. Italia.

tendrá desvío hacia el túnel de Av. Italia. En Av. Rivera, 26 de Marzo y Rambla República del Perú (hacia el Centro), habrá demoras para cruzar Luis A. de Herrera. Para evitarlas, se recomienda utilizar el túnel de Av. Italia.

Zonas de afectación

El operativo de tránsito estará dividido en tres niveles de afectación:

Zona roja: alta afectación, con manzanas encerradas. La única salida será por la rambla portuaria hacia el oeste. El ingreso será por Av. Millán, Burgues, San Martín y Gral. Flores hasta las 10:00.

Zona naranja: afectación media para ingresar al Centro. Se recomienda utilizar Av. Millán, Burgues, San Martín y Gral. Flores hasta las 12:00.

Zona amarilla: afectación mínima, con ingreso y salida fluida por Av. Italia. Cruces de baja complejidad en Av. 8 de Octubre, Av. Rivera, 26 de Marzo y Rambla hacia el Centro hasta las 10:00.