Maratón de Montevideo 2026: cuándo es, cómo es el recorrido y todo lo que tenés que saber

La 11ª edición de la Maratón de Montevideo se llevará a cabo el domingo 10 de mayo, con largada prevista a las 7:00 de la mañana. El evento convoca a corredores en tres modalidades: 10 kilómetros, media maratón (21K) y maratón completa (42K).

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Los circuitos tienen como punto de salida y llegada la Intendencia de Montevideo, sobre la avenida 18 de Julio. Desde allí, los corredores transitan por arterias principales como Río Negro, avenida del Libertador y la rambla en distintos tramos.

El circuito de 10K se concentra en el centro y la rambla cercana, mientras que el de 21K se extiende más hacia la costa, incorporando tramos de la rambla como Wilson y Gandhi. En tanto, el recorrido de 42K abarca una gran parte de la ciudad, incluyendo avenidas como Agraciada, Luis Alberto de Herrera y la rambla en toda su extensión, con múltiples tramos en ambos sentidos y retornos estratégicos.

¿Qué servicios habrá para los corredores?

A lo largo del circuito se instalarán varios puntos de hidratación en lugares estratégicos como Plaza del Entrevero, la rambla y Río Negro, el entorno del Hospital Militar y distintos cruces relevantes. Estos puntos buscan garantizar el abastecimiento de agua durante toda la competencia.

Además, los participantes deberán retirar previamente sus kits en la Expo Maratón, que funcionará entre el 6 y el 9 de mayo en el Atrio de la Intendencia. Para ello, será obligatorio presentar comprobante de inscripción, certificado médico o de aptitud física y un deslinde de responsabilidad firmado.

¿Qué es la Expo Maratón y qué incluye?

La Expo Maratón es el espacio previo al evento donde los corredores retiran su kit de participación, que incluye la camiseta oficial de la edición. También se propone como un punto de encuentro para actividades vinculadas al deporte y la comunidad.

En esta edición, se incorpora un componente solidario: se recibirán donaciones de frazadas, cuchas y alimentos envasados para mascotas, en un espacio dedicado al bienestar animal.

¿Cómo afectará al tránsito en Montevideo?

El evento implicará importantes modificaciones en la circulación. Desde la medianoche del domingo 10 de mayo no se podrá estacionar en todo el circuito, y los vehículos que permanezcan allí serán retirados.

Además, ya desde el sábado 9 de mayo habrá cortes en la avenida 18 de Julio entre Barrios Amorín y Ejido por el armado de la zona de largada. Durante la madrugada del domingo comenzará el cierre total del circuito.

Hasta las 6:30 del domingo se permitirá cruzar 18 de Julio en algunos puntos, pero luego se implementará el corte total del tránsito en toda la extensión del recorrido.

¿Habrá puntos habilitados para cruzar durante la carrera?

Sí, se establecieron varios cruces donde se podrá atravesar el circuito siempre que no haya corredores y las condiciones de seguridad lo permitan. Entre ellos se encuentran intersecciones clave como avenida del Libertador con Galicia, bulevar Artigas con Joaquín Suárez y distintos cruces en la zona de avenida Luis Alberto de Herrera.

Cómo sigue

De cara al 10 de mayo, el foco estará en la organización logística y la coordinación del operativo de tránsito, que comenzará a implementarse desde el día previo. Los corredores deberán completar los requisitos de inscripción y retirar sus kits en los días establecidos, mientras que la ciudadanía tendrá que prever los cortes y desvíos para evitar inconvenientes.

Durante la jornada de la carrera, la prioridad será garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad tanto de los participantes como del público. Finalizada la competencia, se espera que el tránsito se restablezca progresivamente una vez concluido el operativo, previsto hasta las 14:00 del domingo.