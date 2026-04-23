"Es genial representar a Uruguay": Julia Paternain es una de las estrellas de la Maratón de Londres, posó en la foto del Palacio de Buckingham y dio la conferencia junto a sus rivales; mirá el video

¿Quién iba a imaginar que una uruguaya iba a estar entre las figuras mundiales del maratón? Julia Paternain lo hizo posible y es una de las cuatro estrellas femeninas que correrá la Maratón de Londres, la tradicional prueba que se disputa este domingo y que es una de las siete Majors de la distancia reina.

La histórica medalla de bronce que logró la corredora celeste el año pasado Mundial de atletismo de Tokio le permitió llegar a la elite de la disciplina y este jueves, en la previa de la cita londinense, fue una de las destacadas atletas femeninas de la prueba que se espera que tenga 50.000 corredores.

Julia Paternain entre las estrella de la Maratón de Londres 2026

Julia Paternain entre las estrella de la Maratón de Londres 2026, junto a Hellen Obiri, Tigst Assefa y Joyciline Jepkosgei.

Paternain participó de la conferencia de prensa y la foto oficial en el Palacio de Buckingham junto a las otras tres figuras que serán protagonistas de la carrera: Hellen Obiri, Tigst Assefa y Joyciline Jepkosgei.

"Estoy muy emocionada": la medallista uruguaya Julia Paternain vuelve a correr este fin de semana en la Maratón de Londres, la que siempre soñó y de la que tiene un muy buen recuerdo con podio

Julia Paternain disputó la media maratón de Nueva York: arrancó con parcial para récord nacional de 5k pero luego abandonó

“Es genial representar a Uruguay”

La atleta uruguaya, que vivió en Inglaterra y en 2017 corrió la mini maratón de Londres en los tres últimos kilómetros de la prueba, habló en la conferencia de prensa oficial y aconsejó a los runners que harán la prueba que se debe “respetar la distancia” del maratón, 42,195 kilómetros, pero no se debe “tener miedo de ella”.

También recordó cuando corrió la mini maratón de Londres y señaló lo que sintió ese día: "Amé la carrera".

Además, destacó su orgullo de representar a Uruguay y contó su historia familiar.

Julia Paternain entre las estrella de la Maratón de Londres 2026, junto a Hellen Obiri, Tigst Assefa y Joyciline Jepkosgei. Julia Paternain entre las estrella de la Maratón de Londres 2026, junto a Hellen Obiri, Tigst Assefa y Joyciline Jepkosgei.

“Crecí en el Reino Unido, me mudé aquí cuando tenía 2 años y luego fui a la Universidad de Estados Unidos cuando tenía 18 años. Y justo antes de irme a los Estados Unidos hice el mini maratón, los últimos 3 kilómetros del curso del Maratón de Londres, y absolutamente amé la carrera. Creo que fue probablemente una de mis primeras carreras de calle. Creo que terminé segunda y terminé esa carrera y pensé, quiero hacer el maratón completo eventualmente”.

“Así que estar de vuelta aquí después de eso, se siente como un momento muy pleno”, agregó.

“Y también es genial porque puedo representar otra parte de mí también, que es de Uruguay. Mi familia, todos son de Uruguay. Soy la única con el acento que tengo. Hablo español, así que con mis padres hablo español y todo. Así que es genial poder mezclar todas las partes de mí y estar aquí en Inglaterra, en Londres y corriendo este maratón, pero también poder representar a Uruguay. Así que sí, es genial tener esta especie de mezcla de todo lo que quieres”, comentó.

Las duras rivales de Julia Paternain en Londres

Tigst Assefa, de Etiopía, es la vigente campeona de la Maratón de Londres y la dueña del récord mundial de la distancia con 2:11:53, logrado en setiembre de 2023 en el rápido circuito de Berlín.

Además, fue plata en París 2024 y plata también en el Mundial 2025 de atletismo, en el que hizo podio con Paternain.

Second placed Ethiopia's Tigst Assefa, First placed Kenya's Peres Jepchirchir and Third placed Uruguay's athlete Julia Paternain celebrate with their medals and country flags after competing in the women's marathon final during the World Athletics Champio Tigst Assefa de Etiopía fue plata, Peres Jepchirchir de Kenia el oro y Julia Paternain de Uruguay, el bronce, en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025 FOTO: AFP

En su palmarés también tiene dos victorias en la Maratón de Berlín (2022 y 2023).

Hellen Obiri, de Kenia, fue medalla de bronce en la maratón de los Juegos Olímpicos París 2024 y ganó dos veces en Boston y en Nueva York en 2023 y 2025. Su mejor marca en la distancia es de 2:17:42 en Boston 2025.

Por su parte, Joyciline Jepkosgei, también de Kenia, ganó la Maratón de Nueva York 2019 y la de Londres 2021. Su mejor marca es de 2:14:00 en diciembre de 2025.

Julia Paternain entre las estrella de la Maratón de Londres 2026, junto a Hellen Obiri, Tigst Assefa y Joyciline Jepkosgei. Julia Paternain entre las estrella de la Maratón de Londres 2026, junto a Hellen Obiri, Tigst Assefa y Joyciline Jepkosgei.

Julia Paternain tiene dos maratones corridas en su haber. Logró el récord nacional femenino con el tiempo de 2:27:09 que hizo el 30 de marzo de 2025 en Rockland Lake State Park, Estados Unidos, su primera carrera de la distancia.

Y en el Mundial de atletismo de Tokio, el 14 de setiembre pasado, su segunda carrera en la que fue medalla de bronce, su marca fue de 2:27:33.