El festejo de Julia Paternain con sus amigas, con las que se reencontró tras varios años, luego de su nuevo récord en la Maratón de Londres

La atleta uruguaya Julia Paternain celebró con sus amigas inglesas el nuevo récord nacional de maratón que logró este domingo en Londres, donde corrió su tercera prueba de 42,195 kilómetros.

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La maratonista celeste, que fue bronce en los Mundiales de Tokio en 2025, acabó la prueba en octava posición con un tiempo de 2:25:47 , con lo que mejoró su marca 2:27:09 que había logrado en su estreno en la distancia, en la McKirdy Micro Road to Tokio en Valley Cottage, el pasado 30 de marzo de 2025.

Tras el esfuerzo de la carrera, Julia Paternain tuvo una celebración con sus amigas inglesas, luego de varios años.

La uruguaya de 26 años vivió desde los 2 años en Inglaterra y en 2018 se mudó con sus padres a Estados Unidos.

De Uruguay al mundo: Julia Paternain volvió a hacer historia este domingo en la maratón de Londres

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“¡10 años!”, comentó una de sus amigas. “Además, Julia Paternain llegó 8ª en el Maratón de Londres”, agregó.

El festejo de Julia Paternain con sus amigas El festejo de Julia Paternain con sus amigas

Tigst Assefa fue la ganadora en Londres

La etíope Tigst Assefa se ha impuesto este domingo en el maratón de Londres tras batir su propio récord del mundo con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 41 segundos.

La atleta africana ya poseía, con 2:15.50 desde el pasado 27 de abril de 2025 en la carrera en la capital inglesa, la mejor marca universal en un maratón solo para mujeres. En esta ocasión superó en la línea de meta a las kenianas Hellen Obiri (2h15:53) y Joyciline Jepkosgei (2h15:55).

Julia Paternain entre las estrella de la Maratón de Londres 2026, junto a Hellen Obiri, Tigst Assefa y Joyciline Jepkosgei. Julia Paternain entre las estrella de la Maratón de Londres 2026, junto a Hellen Obiri, Tigst Assefa y Joyciline Jepkosgei.

Este es el cuarto maratón de renombre que consigue, tras imponerse en dos ocasiones en Berlín y otras dos veces aquí en Londres.

"Estoy muy feliz de ganar de nuevo. Quiero darle las gracias a dios por permitirme esta victoria. Repetir triunfo significa mucho para mí", dijo la etíope en declaraciones a la cadena británica BBC.

"La felicidad no para de crecer en mí. Mi plan era venir aquí a romper mi propio récord del mundo del año pasado y conseguirlo es una gran satisfacción. Le quiero dar las gracias a mis rivales, porque han dado una batalla muy bonita y me siento muy afortunada".

Julia Paternain entre las estrella de la Maratón de Londres 2026, junto a Hellen Obiri, Tigst Assefa y Joyciline Jepkosgei. Julia Paternain entre las estrella de la Maratón de Londres 2026, junto a Hellen Obiri, Tigst Assefa y Joyciline Jepkosgei.

Este domingo ha sido un día histórico para el atletismo en la capital británica, ya que el keniano Sebastian Sawe ha batido el récord del mundo en un maratón oficial al vencer con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos.

La española Marta Galimany acabó en décima posición con un tiempo de 2:27:38, la tercera mejor marca de su carrera, pero no ha podido lograr la mínima para los Europeos de Birmingham (2:27:00).

Kenya's Sabastian Sawe crosses the line to win the men's race in a new world record time at the 2026 London Marathon in central London on April 26, 2026. El keniano Sabastian Sawe cruza la meta en la maratón de Londres 2026 en un tiempo menor de dos horas FOTO: AFP

Además, la uruguaya Julia Paternain, bronce en los Mundiales de Tokio en 2025, acabó la prueba en octava posición con un tiempo de 2:25:47.

El tiempo acompañó en Londres, donde este domingo se registraron máximas de 16 grados en el momento de la carrera, que estuvo seguida por miles de personas en las calles de la capital británica.

Los ingleses se volcaron con una de las citas más emblemáticas de la ciudad y no fallaron en la carrera popular mostrando todo tipo de disfraces, incluido un hombre que corrió con un frigorífico de 25 kilos a sus espaldas. En esta edición se batió el récord de participantes con cerca de 60.000 corredores.

EFE