"¡Ojalá que esté en el Mundial!": el Tanque Santiago Silva pidió que Luis Suárez vuelva a la selección uruguaya y dio su opinión sobre Marcelo Bielsa y Darwin Núñez; mirá el video

“El Tanque” Santiago Silva consideró que Luis Suárez debe ser citado por Marcelo Bielsa a la selección uruguaya para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, porque entiende que es un “ganador” y “líder”, algo que hoy el combinado no tiene.

Consultado por si le pediría al seleccionador que el Pistolero esté en la lista para la Copa del Mundo, señaló: “Sí, claramente”.

“Sí, porque no hay un referente. Eso creo que puede aportar. No es solamente lo que uno ve dentro de la cancha, pero sí sé lo que es un líder de esta magnitud, por más que quiera estar siempre, por más que pida, por más que a veces imponga”, dijo a Dupla Técnica.

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El Tanque reconoció que Suárez y Bielsa tuvieron un cruce luego de la Copa América 2024, pero pese a eso entiende que el atacante debería estar en el Mundial.

“Sé que hubo alguna rispidez con el entrenador en su momento, pero (Suárez) es un tipo que es líder, que es ganador. Es ganador. Vos a los ganadores tenés que tenerlos. Y llevarlos como podés, pero tenés que tenerlos. Que son importantes fuera y dentro de la cancha”, señaló el exdelantero.

20240710 SOC - SPO - URUGUAY - V - COLOMBIA - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 10: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay looks dejected after the team's elimination during the CONMEBOL Copa America 2024 semifinal mat Luis Suárez y Marcelo Bielsa Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP

También destacó el peso que puede tener el goleador celeste en los partidos. “Además, yo como rival o como selección, sabiendo que faltando 20 minutos va a entrar Suárez, ¡epa! Preciso ganar y entra Suárez faltando 15, 20, por ahí. Digo esto porque hoy si tenés 35 ya sos gigante, no sos grande, sos gigante”.

“A veces con el pensar, con el estar en el momento justo, con saber dónde ubicarse, con generar algo que ya lo viviste, ganás muchísimo tiempo que un tipo que va y viene y no tiene esa inteligencia”, agregó.

Lo que dijo de Marcelo Bielsa y de Darwin Núñez

Consultado por el momento de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, señaló que la ve “bien”, pero que actualmente no tiene el mismo rendimiento.

“Creo que en su principio vi un Uruguay, vi una selección que no habíamos visto mucho los uruguayos. Una selección dinámica, una selección que imponía. Hoy bajó el nivel”, sostuvo.

Uruguay's coach Marcelo Bielsa (L) and England's German head coach Thomas Tuchel (R) gesture on the touchline during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Glyn K Marcelo Bielsa de Uruguay y el técnico de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel en el partido jugado en Wembley FOTO: AFP

“Hoy falta un referente de área”, agregó el Tanque, que pidió al Pistolero.

“Ojalá que pueda volver Suárez. Ojalá. Que esté en el Mundial Suárez desde el lugar que le toque. Porque creo que va a ser importante”, comentó.

Uruguay's midfielder Federico Valverde (L) celebrates with Uruguay's forward Darwin Nunez (R) after scoring their first goal from the penalty spot during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London Federico Valverde celebra junto a Darwin Núñez el gol del empate de Uruguay ante Inglaterra en Wembley FOTO: AFP

“No hay un referente de área. (Darwin) Núñez está en una liga que no está compitiendo. Entonces, la verdad que en estos partidos amistosos que vi, más allá de que se estaban enfrentando rivales importantes, no se vio lo que queremos ver todos de las formas de Bielsa. Si vos me decís, bueno, es otro entrenador, bueno, sabemos que es mucho más quedado, pero Bielsa te impone el ir, el ir, el ir, el ir… Que no significa que ganes, pero nos acostumbró a ver en su principio algo que estaba muy bueno y que ahora no lo está logrando”, señaló.