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Rodrigo de Paul elogió a Luis Suárez tras su gol con el Inter Miami, y habló sobre el duro momento del uruguayo: "Es duro para jugadores que son historia no tocarla"

El argentino destacó que "atrás de cómo entró y del gol que hizo, hay una gran enseñanza de esa humildad" que tiene Luis Suárez

23 de abril de 2026 10:37 hs
Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez en la gira por India. (Archivo)

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez en la gira por India. (Archivo)

Foto: AFP

Rodrigo de Paul elogió a Luis Suárez, su compañero en el Inter Miami, luego de la victoria de su equipo por 2-0 ante el Real Salt Lake por la MLS de Estados Unidos, y dejó una frase que muestra el momento por el que está pasando el delantero uruguayo.

Luego de anotar uno de los dos golazos del encuentro de este miércoles, De Paul habló para la transmisión oficial del encuentro y fue consultado sobre Suárez, el otro goleador de la jornada.

el golazo de luis suarez contra el real salt lake

El golazo de Luis Suárez contra el Real Salt Lake por la MLS

"El gordo es un fuera de serie, tiene jerarquía", aseguró en primer lugar el mediocampista argentino en referencia al "Pistolero".

Tras ello, afirmó que "atrás de cómo entró y del gol que hizo, hay una gran enseñanza de esa humildad" que tiene el uruguayo, ya que "es duro para jugadores que son historia del fútbol no tocarla".

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Suárez anotó su segundo gol en esta temporada con el Inter Miami, en la que lleva solo 154 minutos jugados repartidos en seis encuentros, con un promedio de 25 minutos por partido.

De Paul explicó que para el uruguayo de 39 años "los viajes son duros también", sobre todo en los partidos en los que no le ha tocado jugar como el anterior ante Colorado Rapids, pero remarcó que de todas formas "tuvo una semana extraordinaria" junto al grupo. "Este es el premio que se merece. Nos enseña un montón a los más chicos", concluyó el argentino.

El Inter Miami está segundo en la Conferencia Este con 18 puntos, un punto por debajo del Nashville pero con un partido más. De Paul aseguró que el objetivo del equipo es "alcanzar" al puntero antes del parate por el Mundial 2026, en el que defenderá el título obtenido por Argentina en Qatar 2022. "Queremos terminar primeros, de una vez por todas agarrar la punta. Va a ser duro", sentenció.

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