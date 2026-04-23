Polémica en el sindicato mundial de futbolistas: asociaciones de cuatro países se separaron de Fifpro y fundaron AIF, un nuevo gremio internacional

Este jueves por la mañana las asociaciones de futbolistas de cuatro países (entre ellos España y México) anunciaron la creación de la Asociación Internacional de Futbolistas (AIF) , un nuevo gremio internacional con más de 30.000 representados separado de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (Fifpro) , principal sindicato de jugadores en el mundo.

La AIF fue impulsada por David Aganzo , presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que meses atrás encabezó la salida de este sindicato de la Fifpro , al cual presidió años atrás.

En ese momento, Aganzo justificó la separación de AFE del gremio internacional por "la absoluta falta de transparencia de Fifpro , además de su nula interlocución con instituciones de ámbito internacional", y adelantó que iba a fundar una nueva asociación internacional, algo que ocurrió este jueves.

El organigrama del nuevo sindicato AIF lo encabeza como presidente Aganzo. El secretario general es Álvaro Ortiz , de la Asociación Mexicana de Futbolistas (Amfpro) y como vicepresidentes Rinaldo José Zaffani Martorelli, del Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Sao Paulo (Sapesp) y Lucien Valloni , de la Asociación Suiza de Jugadores de Fútbol (SAFP).

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Según informaron en la conferencia de prensa que anunció su creación, AIF nace con el objetivo de hacer una defensa integral de los derechos de los futbolistas y luchar por la mejora de sus condiciones profesionales y personales, situando al colectivo en el centro del ecosistema del fútbol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aif_futbol/status/2047277350803402829?s=20&partner=&hide_thread=false Nace AIF, la Asociación Internacional de Futbolistas.



Para responder a una realidad clara: los jugadores y jugadoras deben estar presentes en las decisiones que afectan a su profesión.



Con independencia y transparencia. Con una representación real.



Presentación. pic.twitter.com/ZthfhamAvZ — AIF FUTBOL (@aif_futbol) April 23, 2026

"Los futbolistas están perdiendo fuerza, derechos y garantías. Este sindicato va a luchar por el fondo de garantía de la FIFA. Hay muchos jugadores que se quedaron sin cobrar y gente que está sufriendo barbaridades. Ese fondo de garantía no nos cubre. Este sindicato estará. Cercania, transparencia y derecho son las tres palabras pilares", remarcó Aganzo, que adelantó que "hay sindicatos africanos, europeos, sudamericanos y norteamericanos" esperando para entrar al nuevo organismo.

Por otra parte, Ortiz marcó que este nuevo sindicato también nace para buscar el "crecimiento del fútbol femenino con condiciones justas y dignas": "El crecimiento no ha sido equitativo porque hay jugadoras en el mundo que tienen falta de seguridad social, acceso limitado a servicios médicos o contratos precarios. También está el tema de la maternidad, que sigue siendo un desafío y nadie debería ser obligada a elegir entre vida personal o profesional".

La respuesta de Fifpro

Fifpro no se quedó de brazos cruzados y se refirió a la creación de este nuevo sindicato en un comunicado publicado este jueves. El gremio mundial de futbolistas aseguró que la nueva organización "carece de legitimidad fundamental" para representar a este colectivo a nivel mundial.

Fifpro subraya, en un comunicado emitido este jueves, que el concepto con el que nace el nuevo gremio "está impulsado por motivos personales" de Aganzo "y no por un mandato de los jugadores de todo el mundo".

El sindicato que agrupa a 70 asociaciones nacionales en representación de 60.000 jugadores reconoció la labor desarrollada por AFE durante varias décadas en favor de los futbolistas masculinos en España, pero remarcó que el nuevo proyecto de su presidente "no parece ser más que un intento especulativo de reforzar su propia posición a través de un grupo que carece de la legitimidad fundamental para representar a los y las futbolistas profesionales a nivel mundial".

"La representación de los jugadores debe ser responsable y sostenible, construida desde la base, a través de estructuras colectivas que garanticen la independencia, la legitimidad y la rendición de cuentas", añadió Fifpro, reconocido por la UE, la Organización Internacional del Trabajo y los organismos internacionales que regulan el fútbol y las partes interesadas.

El sindicato recordó que en los últimos dos años "ha modernizado su gobernanza para ser más transparente y responsable", proceso que llevó a la destitución de Aganzo como presidente de Fifpro por diversas irregularidades en su gestión.

Según el gremio internacional, tras la salida de AFE de Fifpro su mandatario "ha colaborado con grupos que no cumplen con los estándares básicos de representación de los jugadores, incluyendo aquellos que carecen de un mandato democrático de los jugadores; aquellos estrechamente vinculados a organismos rectores del fútbol; y aquellos que han sido expulsados de Fifpro por mala gestión", algo que "no beneficia a los futbolistas profesionales".