Pausa de rehidratación: ¿es necesaria si hace frío y cuando van 23 minutos? El nutricionista de la Mutual de Futbolistas y el equipo sensación del Apertura lo explicó a Referí

La pausa de rehidratación es la gran novedad de este año en los partidos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, los principales torneos de clubes de la Conmebol . Y como toda innovación que llega al fútbol, suele tener críticas y reparos de muchos hinchas y espectadores que no quieren cambios que alteren el normal funcionamiento de su deporte, quienes suelen poner el grito en el cielo antes de darle un tiempo para ver los pros y los contras de su aplicación.

Con esta nueva disposición, a los 23 minutos de cada tiempo el juego se detiene y los jugadores deben ir a la zona de su banco de suplentes a hidratarse. Por eso, opositores a esta nueva medida señalan que el fútbol ahora se divide en cuatro cuartos.

El DT de Deportes Tolima dijo que eran "cien veces mejores" que Nacional en la pausa del primer tiempo, quedó grabado, y Jorge Bava le respondió: mirá el video

Pausa de rehidratación: la avivada estrategia del DT paraguayo "Chiqui" Arce para que sus indicaciones no sean captadas por el equipo rival; mirá el video

Lo que dice la nutrición sobre el frío y la hidratación

Para despejar algunas dudas, Referí consultó al nutricionista de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), Rafael Cornes, quien también trabaja actualmente en Racing de Sayago, equipo sensación del Torneo Apertura.

Uno de los comentarios que se ha leído y escuchado con respecto a estas pausas es que en el frío es innecesario aplicarlas debido a que el cuerpo no lo necesita.

Pausa de rehidratación en Peñarol vs Platense por Copa Libertadores Pausa de rehidratación en Peñarol vs Platense por Copa Libertadores Foto: Gastón Britos / FocoUy

Para Cornes y los nutricionistas, eso no es así.

“En el frío también el cuerpo sufre de deshidratación, es por eso que ahora, independientemente de la temperatura, se marcan esas pausas de rehidratación tanto en Conmebol como en FIFA, más o menos a la mitad del primer y segundo tiempo”, explicó.

El licenciado en Nutrición y Magister en Ciencias Médicas que es docente en la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, detalló cómo funciona la rehidratación.

“Las pausas son para rehidratar, que es reponer los líquidos y los fluidos corporales y los principales electrolitos que se pierden durante el ejercicio, como sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, que son todos electrolitos que se pierden a través de la transpiración, que es el mecanismo que tiene el cuerpo para mantener equilibrada la temperatura corporal”, indicó.

Fluminense's Argentine head coach Luis Zubeldia (C) talks to his players during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Fluminense and Argentina's Independiente Rivadavia at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on Apri Pausa de rehidratación en la Copa Libertadores 2026 Foto: AFP

“Nuestra temperatura de entre 36,5 y 37,5 grados, y en un esfuerzo puede subir a 38 y 39 de forma controlada. Los problemas vienen cuando suben más de 39. Es uno de los mecanismos más eficientes, que se activan las glándulas sudoríparas, activan la transpiración, a través del sistema nervioso una vez que el cuerpo genera calor”, agregó.

Con la rehidratación la idea es mantener equilibrada esa temperatura para no sufrir un golpe de calor al pasar los 39 o 40 grados. “De todas maneras, cuando aumenta la temperatura pude venir la fatiga muscular, el atleta tiene que parar, el rendimiento muscular es menor, por eso hay que mantener el cuerpo hidratado”.

Luego, explicó lo que pasa con bajas temperaturas. “Lo que sí sucede con el frío es que la sensación de sed es menor, entonces parecería que el cuerpo no requiere líquidos. Pero la sensación de sed y la deshidratación son cosas diferentes”.

“La sensación de sed es una señal del cerebro que se da por varios síntomas, por ejemplo, cuando disminuye la concentración sanguínea, cuando disminuye el volumen sanguíneo, son síntomas que le indican al cerebro que necesita más líquidos”, indico.

“En el frío el cuerpo también se deshidrata”

Pero esa sensación de sed “no es muy confiable”, sostuvo Cornes, porque “aparece tardíamente”.

“Nosotros siempre escuchamos hablar y leemos cuando estudiamos la temática, que cuando sentimos sed es porque ya estamos deshidratados”, repasó. “Y ahí vienen las pautas y las escuelas de rehidratación. Muchos te dicen de beber agua de acuerdo a la sensación de sed que tenés, pero yo prefiero beban agua antes de llegar a esa sensación de sed y malestar de cuando tenés mucha sed, porque ahí el cuerpo ya está deshidratado”.

El nutricionista Rafael Cornes, de la MUFP y Racing El nutricionista Rafael Cornes, de la MUFP y Racing

“En la hidratación intervienen otras cosas, es reponer para que el líquido ingrese a la célula para mantenerla a nivel celular. En el frío el cuerpo también se deshidrata, pero tiene menos sensación de sed”, señaló.

También repasó algunos factores que pueden aumentar la deshidratación durante el frío, como usar más ropa de abrigo, tener menor sensación de sed y que se elimina más liquido por la respiración más forzada.

“Siempre en el frío hay que regular la sensación de sed e ir hidratándose”, comentó.

¿A los 23 minutos ya se debe rehidratar?

Cornes también dio su punto de vista sobre que la pausa sea a los 23 minutos de cada tiempo y mencionó que el cuerpo comienza a deshidratarse y perder electrolitos desde que comienza el partido.

“Va a depender un poco también de la temperatura, la humedad, que son factores que alteran ese aumento de temperatura corporal. Y por ende aumenta o disminuye el mecanismo de transpiración. Pero el cuerpo comienza a perder líquidos, sí”, señaló el nutricionista que antes de pasar a Racing trabajó en Nacional durante 14 años y cuatro temporadas en el básquetbol de los tricolores, siendo campeón en la pasada temporada.

Corinthians' head coach Fernando Diniz speaks with his players during a break in the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Platense and Brazil's Corinthians at the Ciudad de Vicente Lopez stadium in Vicente Lopez, Buenos Aires p Pausa de rehidratación en la Copa Libertadores 2026 Foto: AFP

“Imagínate un día de mucho calor, mucha temperatura, muchísima humedad. A los 23 minutos, a la mitad del tiempo, dependiendo el puesto de la cancha, quizás el golero no, pero otros jugadores al estar corriendo en un esfuerzo muscular mayor, ya es un momento propicio para la rehidratación”, comentó.

Con respecto a las bebidas, dijo que lo ideal son las isotónica, y más en los climas cálidos, también en la altura, o en el frío, ya que aportan líquidos, glucosa, mezcla de azúcares y electrolitos.

River Plate's head coach Eduardo Coudet speaks to his players during the cooling break of the Copa Sudamericana group stage football match between Argentina's River Plate and Venezuela's Carabobo at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires on April 15, Pausa de rehidratación en la Copa Sudamericana 2026 Foto: AFP

“Eso favorece la entrada de la glucosa y la del agua a la célula para rehidratarla. Es mejor que el agua”, comentó.

Con respecto al agua como bebida, dijo que en climas y ejercicios “normales”, a los 40 minutos se puede utilizar, pero con más de 40 o 45 minutos es mejor una rehidratación con bebida isotónica que aporte también electrolitos y algo de azúcar.

“Por eso en el entretiempo es propicio también lo que son las bebidas isotónicas que te aportan esos electrolitos, básicamente te aportan cloruro, sodio y potasio”, indicó.

Independiente Rivadavia's head coach Alfredo Berti (C) talks to his players during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Fluminense and Argentina's Independiente Rivadavia at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on A Pausa de rehidratación en la Copa Libertadores 2026 Foto: AFP

Su experiencia en el minuto 23

Cornes contó a Referí que en Racing tuvo su primera experiencia con la pausa de rehidratación en el partido que jugaron ante Boston River por la fase previa de la Copa Sudamericana, en el que quedaron eliminados.

Hablando con otros colegas se preguntaba “por qué a los 23 minutos era la pausa” y profesionales que habían participado en capacitaciones le explicaron que también era como una atracción para los televidentes.

“Pero sí, si hace mucho calor, mucha humedad, mismo en el frío, ya comenzás, en cuanto el jugador comienza a correr, comienza a realizar un esfuerzo físico, comienza a perder líquidos y electrolitos", sostuvo.

Cerro Porteno's Argentine coach Ariel Holan talks with Cerro Porteno's midfielder #26 Robert Piris da Motta during the Copa Libertadores group stage football match between Paraguay's Cerro Porteño and Colombia's Junior at the La Nueva Olla stadium in Asun Pausa de rehidratación en la Copa Libertadores 2026

Lo que dijeron en el Seminario de la Conmebol

El exfutbolista brasileño Mauro Silva, actual vicepresidente de la Federación Paulista de Fútbol, habló sobre la pausa de rehidratación en el reciente Seminario de Conmebol y contó la experiencia en su competencia como un ejemplo de “integración”.

“Hicimos una reunión con los entrenadores y los capitanes para mejorar la competición, y como en Brasil hace mucho calor a principios del año, la parada de hidratación era por la salud de los jugadores, pero se convirtió en una propiedad comercial que la Federación comercializó, y cuanto más dinero generamos, más ayudamos a los clubes”, agregó.

Mauro Silva en el Seminario de Conmebol Mauro Silva en el Seminario de Conmebol

“Es un ejemplo de unión de la parte técnica, con los capitanes y los directores deportivos”, señaló.