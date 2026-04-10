"Como delantero, me voy a calentar cada vez que salga": lo que dijo Matías Arezo tras el cambio de Diego Aguirre y su reacción que se vio por TV en la pausa de hidratación

El delantero de Peñarol , Matías Arezo , analizó el partido ante Independiente Santa Fe de este jueves en Colombia, con empate 1-1 por el debut en la Copa Libertadores, y se refirió a la variante para su salida.

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Cuando el DT dijo que el atacante iba a salir, este le pidió que lo dejara unos minutos más.

"Entra Gastón Togni por Angulo. Eduardo pasás a la derecha. Y entra Facundo por Matías", le dijo Aguirre a los jugadores.

El golazo de Matías Arezo en el debut de Peñarol en Copa Libertadores y su pedido a Diego Aguirre cuando ordenó su cambio: "Dejame un rato más"

Independiente Santa Fe 1-1 Peñarol por Copa Libertadores: valioso empate del aurinegro en la altura de Bogotá con golazo de Matías Arezo

Arezo, quien tomaba agua, se sorprendió y reaccionó: "Ah no, dejame un rato más".

Embed Totalmente inexplicable.



Sin sentido alguno el cambio de Arezo. pic.twitter.com/liKstCmQLK — agus (@aggus1891_) April 10, 2026

A Aguirre se le transformó la cara y cambió el tono acelerando sus palabras: "Dale, dale, dale, dale, vamo' arriba".

"Falta una banda", dijo Arezo, pero no logró cambiar la decisión del entrenador.

Lo que dijo Arezo tras el partido

Tras el partido, Arezo habló en zona mixta y contó su reacción.

“Obviamente que como delantero me voy a calentar cada vez que salga, es algo totalmente natural, habíamos encontrado el gol, el equipo estaba atacando y me sentía bien para seguir unos minutos más, pero son decisiones del entrenador, uno no puede decir nada en ese sentido”, comentó.

Sobre el encuentro, señaló las dificultades de Bogotá. “La altura juega su partido y sabíamos que así como para nosotros va a ser difícil para todos los equipos y creo que el equipo no dejó de buscarlo, que trató de jugar, que por momentos obviamente se hace difícil porque la recuperación de aire se hace un poco más larga”.

20260409 LUIS ACOSTA / AFP Foto por LUIS ACOSTA / AFP Penarol's forward #19 Matias Arezo and Santa Fe's defender #03 Victor Moreno fight for the ball during the Copa Libertadores group stage football match between Colombia's Independiente Santa Fe and Uru Matías Arezo y Víctor Moreno Foto: Luis Acosta/AFP

“Destaco que por momentos el equipo que trató de jugar, que generó situaciones de peligro y obviamente que nos llevamos un punto importante”, señaló.

“Desde mi punto de vista creo que nos pudimos haber llevado los tres (puntos). Creo que después que encontramos el gol el equipo comenzó obviamente a sentirse mejor. Ya sabíamos que al encontrar un gol leíamos a encontrar muchos más espacios”, expresó Arezo.