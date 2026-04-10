"Como delantero, me voy a calentar cada vez que salga": lo que dijo Matías Arezo tras el cambio de Diego Aguirre y su reacción que se vio por TV en la pausa de hidratación
“Desde mi punto de vista creo que nos pudimos haber llevado los tres puntos", dijo Matías Arezo, quien explicó su reacción ante el cambio de Diego Aguirre
10 de abril de 2026 7:41 hs
Matías Arezo celebra un gol ante Independiente Santa Fe
Foto: EFE
El delantero de Peñarol, Matías Arezo, analizó el partido ante Independiente Santa Fe de este jueves en Colombia, con empate 1-1 por el debut en la Copa Libertadores, y se refirió a la variante para su salida.
A Aguirre se le transformó la cara y cambió el tono acelerando sus palabras: "Dale, dale, dale, dale, vamo' arriba".
"Falta una banda", dijo Arezo, pero no logró cambiar la decisión del entrenador.
Lo que dijo Arezo tras el partido
Tras el partido, Arezo habló en zona mixta y contó su reacción.
“Obviamente que como delantero me voy a calentar cada vez que salga, es algo totalmente natural, habíamos encontrado el gol, el equipo estaba atacando y me sentía bien para seguir unos minutos más, pero son decisiones del entrenador, uno no puede decir nada en ese sentido”, comentó.
Sobre el encuentro, señaló las dificultades de Bogotá. “La altura juega su partido y sabíamos que así como para nosotros va a ser difícil para todos los equipos y creo que el equipo no dejó de buscarlo, que trató de jugar, que por momentos obviamente se hace difícil porque la recuperación de aire se hace un poco más larga”.
“Destaco que por momentos el equipo que trató de jugar, que generó situaciones de peligro y obviamente que nos llevamos un punto importante”, señaló.
“Desde mi punto de vista creo que nos pudimos haber llevado los tres (puntos). Creo que después que encontramos el gol el equipo comenzó obviamente a sentirse mejor. Ya sabíamos que al encontrar un gol leíamos a encontrar muchos más espacios”, expresó Arezo.