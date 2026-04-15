El DT de Deportes Tolima dijo que eran "cien veces mejores" que Nacional en la pausa del primer tiempo, quedó grabado, y Jorge Bava le respondió: mirá el video

Las pausas de rehidratación en todos los partidos de la Copa Libertadores siguen dejando repercusiones. Esta vez fue el turno de Lucas González Vélez , entrenador de Deportes Tolima , que aseguró en la pausa del primer tiempo y ante las cámaras que eran "cien veces mejores" que Nacional , antes de la derrota de su equipo por 3-1.

A los 25 minutos del primer tiempo, y como está pactado para todos los partidos de Copa Libertadores desde esta edición, Nacional y Tolima tuvieron su pausa de rehidratación . Esta vez las cámaras se enfocaron en la charla del Tolima, que mostraron a un González Vélez intentando animar a sus jugadores.

Para ello, el DT colombiano le dijo a sus dirigidos que eran superiores a su rival: "Somos cien veces mejores que ese equipo jugando al futbol y se lo vamos a demostrar", expresó.

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El desarrollo del partido demostró algo distinto, y Nacional superó al conjunto colombiano con goles de Sebastián Coates, Maximiliano Gómez y Nicolás López. Bryan Rovira puso el 2-1 parcial para el equipo colombiano.

Tras el encuentro, el entrenador de Nacional, Jorge Bava, fue consultado sobre los dichos de González Vélez en la pausa de rehidratación, y el técnico uruguayo pidió que su par colombiano "hable en la cancha".

"Si hacía referencia como institución no tendría ni que aclarar, es en vano. Después como equipo actual podemos ver, pero para eso, que hable la cancha. Repito, como institución, no da ni para empezar", remarcó Bava.

Antes de que otro periodista le realizara una nueva pregunta, el DT tricolor se adelantó y agregó a su concepto que en el partido el bolso tuvo "muy pocas situaciones de gol adversas y muchas situaciones de gol a favor, así que ya está".