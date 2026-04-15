Copa Libertadores: Coquimbo Unido le ganó a Universitario en Lima y alcanzó a Nacional en el primer lugar de su grupo

Coquimbo Unido venció 2-0 a Universitario en Lima y empató en puntos a Nacional en la punta de la tabla del Grupo B de la Copa Libertadores , horas después de que el tricolor superara 3-1 a Deportes Tolima en el Gran Parque Central.

El campeón peruano no tuvo opciones ante sus hinchas en el Estadio Monumental de la capital peruana.

Cuando los cremas desplegaban un intenso esquema ofensivo, una rápida reacción de los visitantes rompió el equilibrio a los 13 minutos con un cabezazo de Cristian Zavala , recordado en Uruguay por el penal que quiso picar contra Peñarol en un amistoso de verano con Colo Colo y que terminó con el propio jugador retirándose lesionado.

¡¡COMO ESTÁN LOS FESTEJOS CHILENOS ESTA NOCHE!! Luego del triunfo de Audax Italiano en Río de Janeiro, hay GOL de Cristian Zavala en Perú, para el 1-0 de Coquimbo Unido ante Universitario, por la #Libertadores . Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bRE0c3nF6K

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En el resto del primer tiempo, la U lanzó escaramuzas a través del senegalés Sekou Gassama, Jairo Concha y Álex Valera, pero sus intentos fracasaron en manos de Diego Sánchez o desviados por la defensa Pirata.

Nicolás Johansen puso la guinda al partido los 49 minutos al capitalizar un centro de Benjamín Chandía. Tras ello, Universitario agota sus cambios y no pudo encontrar el revulsivo para vulnerar la defensa de Coquimbo Unido.

En la tercera jornada, Universitario se enfrentará con Nacional el 29 de abril. Y un día antes, Coquimbo visitará al Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué.

Nacional y Coquimbo están en la cima del Grupo B con 4 puntos, mientras que Tolima y Universitario están abajo con una unidad cada uno.

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FUENTE: Con información de EFE