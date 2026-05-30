El premio Nobel de Literatura Mo Yan cuestionó a la IA: "Hace a los tontos más tontos"

El escritor chino Mo Yan , ganador del Premio Nobel de Literatura en 2012 , volvió a abrir el debate sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la creación artística.

Durante una entrevista con la agencia estatal Xinhua , aseguró que el "deep learning" no puede reemplazar el trabajo creativo de los escritores y advirtió sobre sus efectos en la sociedad.

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Una Premio Nobel que usa IA, autores que "ensucian" su escritura para ser más humanos y un terremoto que prendió fuego la pradera de la literatura

La frase que más repercusión generó fue su definición sobre el avance de esta tecnología: "Hace a los tontos más tontos y a los inteligentes más inteligentes". Según planteó, la expansión de estas herramientas podría ampliar las diferencias entre quienes las utilizan de manera crítica y quienes dependen completamente de ellas.

¿Por qué Mo Yan cree que la IA no puede crear obras originales?

El Nobel sostuvo que los sistemas de la IA funcionan a partir de contenidos producidos previamente por seres humanos y que, por esa razón, carecen de verdadera capacidad creativa.

Para Mo Yan, las respuestas y textos generados por estas plataformas son "productos de segunda mano", ya que se construyen mediante la combinación y reorganización de materiales creados por generaciones de escritores, artistas e investigadores.

image Mo Yan

El escritor señaló que el valor central de la literatura sigue estando en la posibilidad de producir historias, personajes y perspectivas que no existían previamente. Por eso consideró que la creación original continúa siendo un terreno esencialmente humano.

"Yo personalmente sigo pensando que no puede sustituirla"

Si bien el propio Mo Yan reconoció que la IA puede resultar útil para tareas como traducciones, planificación o trabajos técnicos, insistió en que todavía no está en condiciones de sustituir la imaginación humana ni la experiencia personal que alimenta la escritura.

Paradójicamente, el autor había admitido años atrás que utilizó ChatGPT para elaborar un discurso, aunque aclaró que considera a estas herramientas un complemento y no un reemplazo de la creación literaria.