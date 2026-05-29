Orsi visitó el set de filmación de la serie de Netflix que se está rodando en Uruguay y conversó con Enzo Vogrincic

El presidente de la República, Yamandú Orsi , visitó este viernes el set de filmación de la serie de Netflix El futuro es nuestro, que se está rodando en Uruguay y conversó con el actor protagónico Enzo Vogrincic .

El mandatario recorrió el set de la Plaza Independencia , aunque también hay otros montados en los barrios Ciudad Vieja, Centro, Peñarol, Melilla y el parque Lecocq, entre otros espacios públicos y privados.

En sus redes sociales, el presidente recordó que la serie consta de una inversión de US$ 8.000.000 y genera 4.000 empleos . "Apostar a la industria audiovisual es también construir país" , escribió Orsi en su cuenta personal de X (exTwitter).

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“El Futuro es Nuestro”Una inversión de US$ 8 millones, 4.000 empleos, 15 locaciones y un protagonista uruguayo en Netflix. Recorrimos el set en Plaza Independencia y conversamos con Enzo Vogrincic. Apostar a la industria audiovisual es también construir país. Seguimos. pic.twitter.com/gVw1nmTyzt

Antes de saludarse con Vogrincic, el presidente estuvo reunido en Torre Ejecutiva con el vicepresidente de Contenidos de Netflix para América Latina, Francisco "Paco" Ramos, y al responsable de Relaciones Públicas de esa empresa, Juanjo Méndez. Ambos representantes de la empresa están en el país para supervisar la serie en cuestión.

Los anuncios daban cuenta de que la plaza iba a ser modificada con instalación de cartelería, cambios en vidrieras, colocación de escenografía y la instalación de telones de croma verde para cubrir el mobiliario permanente.

El estreno está previsto para 2027, la producción local está a cargo de K&S Films Uruguay y se realiza al amparo del Programa Uruguay Audiovisual (PUA). El futuro es nuestro es una serie distópica, basada en la novela The World Jones Made del autor estadounidense Philip K. Dick, uno de los referentes de la ciencia ficción del siglo XX.

La serie ya tuvo una instancia de rodaje en Argentina, repartida entre las ciudades de Buenos Aires y La Plata además de la zona de Cataratas del Iguazú.