Detuvieron a "El Kane" en su "búnker" de San Carlos: encontraron cocaína y "armas de guerra" enterradas

Ricardo Pérez, más conocido como " El Kane" de San Carlos , fue detenido por la Policía de Maldonado en el marco de un operativo en su casa, donde se incautó droga , además de "armas de guerra" que estaban enterradas en la propiedad.

Como parte de la operación Despertar , las autoridades incautaron armas de grueso calibre , municiones y aproximadamente tres kilos y medio de cocaína de máxima pureza. Entre el armamento incautado se encuentran un rifle calibre 223 similar a un AR-15, pistolas Glock 9 milímetros, revólveres de distintos calibres, rifles , escopetas de trombón y una importante cantidad de cartuchería .

El jefe de Policía de Maldondo, Víctor Trezza , contó en rueda de prensa que para encontrar parte del armamento enterrado en distintos sectores del predio fue necesario solicitar al municipio una máquina retroexcavadora .

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El jefe departamental definió la residencia de "El Kane" como "un búnker" con cámaras de seguridad. La investigación llevaba más de un año y estaba centrada en esta persona "con una trayectoria en el departamento que ha causado grandes problemas en la seguridad". El detenido cuenta con diez antecedentes penales y era considerado uno de los principales narcotraficantes de San Carlos.

Además del arsenal, fueron incautados dos vehículos utilizados por el detenido. El fiscal del caso, Jorge Vaz, calificó al armamento como "de guerra". En cuanto a la droga, la Policía estimó que los 3,5 kilos de cocaína tendrían un valor cercano a los US$ 24.000 dólares en el mercado ilegal.

Trezza destacó en conferencia de prensa que San Carlos continúa siendo uno de los principales focos de atención en materia de seguridad. "Aunque algunos delitos bajaron casi un 50 %, siempre queda latente la actividad del narcotráfico y cuando aparecen estos hechos tenemos que dar respuesta", afirmó.

Las armas serán examinadas por parte de la Policía Científica para determinar si fueron utilizadas en otros delitos, por otra parte "El Kane" permanece a disposición de Fiscalía mientras avanzan las investigaciones.