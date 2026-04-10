Pausa de rehidratación: la avivada estrategia del DT paraguayo "Chiqui" Arce para que sus indicaciones no sean captadas por el equipo rival; mirá el video
La novedad de la Conmebol en esta temporada permite ver y escuchar por TV cómo los entrenadores le dan indicaciones a sus jugadores
10 de abril de 2026 14:06 hs
La estrategia del DT paraguayo "Chiqui" Arce en la pausa de rehidratación
La pausa de rehidratación es una de las novedades de la Conmebol en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y en el comienzo de la fase de grupos se ha podido ver y escuchar por TV cómo los entrenadores le dan indicaciones a sus jugadores en esos minutos que el juego se detiene en la mitad de cada tiempo.
El exdefensa de la selección paraguaya recurrió al guaraní para comunicarse con sus jugadores, haciendo inentendibles sus indicaciones para quienes no conocen ese idioma.
El comentarista de TV explicó que Arce habló en jopara, una mezcla del idioma guaraní con el castellano, durante su intervención.
Según el portal Versus de Paraguay, el DT les dijo en jopara: “Escúchenme, escúchenme. Busquen ese pase seguro con la diagonal corta de Lorenzo (Melgarejo) o Mati (Espinoza). No siempre los cambios largos, para patear y que vayan los dos interiores encima del rebote".
"Dale, ñaime porã hína (estamos bien)", agregó.
El partido estaba 1-1 y en el tramo final los venezolanos mejoraron y ganaron por 3-1.