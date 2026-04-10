Pausa de rehidratación: la avivada estrategia del DT paraguayo "Chiqui" Arce para que sus indicaciones no sean captadas por el equipo rival; mirá el video

La pausa de rehidratación es una de las novedades de la Conmebol en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y en el comienzo de la fase de grupos se ha podido ver y escuchar por TV cómo los entrenadores le dan indicaciones a sus jugadores en esos minutos que el juego se detiene en la mitad de cada tiempo.

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Así, por ejemplo, se pudo oír el diálogo entre Diego Aguirre y Matías Arezo , de Peñarol , cuando el DT anunció que el delantero iba a ser sustituido y este le pidió que lo dejé unos minutos más.

En las últimas horas se hizo viral un video de lo ocurrido en la pausa de rehidratación del segundo tiempo partido de la Universidad Central de Venezuela ante Libertad de Paraguay .

La estrategia del DT paraguayo "Chiqui" Arce en la pausa de rehidratación

La estrategia del DT paraguayo "Chiqui" Arce en la pausa de rehidratación

El entrenador de los guaraníes, Francisco “Chiqui” Arce , utilizó una estrategia para que sus indicaciones no llegaran al cuerpo técnico rival a través de algún dispositivo.

La jugada que complicó a Peñarol en la Copa Libertadores, que con las nuevas reglas del Mundial 2026, hubieran llevado a la anulación de la misma: mirá el video

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El exdefensa de la selección paraguaya recurrió al guaraní para comunicarse con sus jugadores, haciendo inentendibles sus indicaciones para quienes no conocen ese idioma.

El comentarista de TV explicó que Arce habló en jopara, una mezcla del idioma guaraní con el castellano, durante su intervención.

La estrategia del DT paraguayo "Chiqui" Arce en la pausa de rehidratación La estrategia del DT paraguayo "Chiqui" Arce en la pausa de rehidratación

Según el portal Versus de Paraguay, el DT les dijo en jopara: “Escúchenme, escúchenme. Busquen ese pase seguro con la diagonal corta de Lorenzo (Melgarejo) o Mati (Espinoza). No siempre los cambios largos, para patear y que vayan los dos interiores encima del rebote".

"Dale, ñaime porã hína (estamos bien)", agregó.

El partido estaba 1-1 y en el tramo final los venezolanos mejoraron y ganaron por 3-1.