Emocionante visita en el Gran Parque Central: Luis Artime fue a ver a Nacional y fue homenajeado por Ricardo Vairo y Flavio Perchman; mirá el video

Luis Artime , uno de los goleadores históricos de Nacional , estuvo este martes en el Gran Parque Central para ver a los tricolores frente a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores.

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El argentino de 87 años estuvo en uno de los palcos y fue homenajeado por el presidente tricolor Ricardo Vairo y el vicepresidente Flavio Perchman.

Campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental de 1971 con Nacional, el delantero recibió una camiseta con el número 10 y su nombre.

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“Don Luis, en nombre de todo el Club Nacional de Football, queremos hacerle entrega de una camiseta a nuestro ídolo”, dijo Vairo.

“En lo personal, si habré visto todos los goles acá, desde el primer año hasta el último, y los tenemos presentes hasta el día de hoy”, señaló.

Artime recibió la camiseta y besó el escudo, en medio de aplausos de los presentes en el palco.

Luis Artime en el Gran Parque Central Luis Artime en el Gran Parque Central

“Gloria eterna para siempre”, dijo Flavio Perchman.

Con 151 goles anotados, Artime es uno de los goleadores históricos de Nacional, ocupando el octavo puesto de la tabla según los datos de Atilio Software.

Artime jugó 183 partidos en los tricolores, entre 1969 y 1974, y además de las copas internacionales de 1971 fue tricampeón uruguayo en 1969, 1970 y 1971.