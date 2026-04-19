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El excompañero de Luis Suárez en Gremio que lo endiosó y dijo que quizás solo lo pueda superar Renato Gaúcho; "Lo que hizo en 2023 fue increíble; mi Dios, era un fenómeno"

El delantero uruguayo tuvo una temporada brillante en el tricolor de Porto Alegre que lo llevó a ganar el Bola de Ouro de la revista Placar, el premio al Mejor Jugador del Campeonato Brasileirao

19 de abril de 2026 15:58 hs
Luis Suárez en Gremio
Luis Suárez en Gremio AFP
Luis Suárez en Gremio
Luis Suárez en Gremio AFP

Lo que significó y aún significa Luis Suárez para el fútbol uruguayo y mundial, sigue teniendo sus repercusiones en estos días en el que el futbolista de 39 años pelea por la titularidad para estar al lado de su amigo, Lionel Messi, en Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

En 2023, El Pistolero jugó una temporada brillante para Gremio de Porto Alegre.

Con este club, Suárez disputó 54 partidos, anotando 29 goles y brindando 18 asistencias, con un ídolo de la institución como director técnico quien supo llevarlo muy bien: Renato Gaúcho.

Los elogios de Reinaldo a Luis Suárez

El brillante año de Luis Suárez en Gremio lo llevó a que el club, sin figuras importantes, terminara segundo del Campeonato Brasileirao.

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Luis Su&aacute;rez con su Bola de Ouro

Luis Suárez con su Bola de Ouro

A su vez, la prestigiosa revista Placar le entregó el Bola de Ouro, el premio más trascendente que se elige, por considerarlo el Mejor Jugador del citado torneo.

En una entrevista que le realizaron al exjugador de Gremio, Reinaldo, este futbolista actual de Mirassol -que disputa la Copa Libertadores-, recordó, entre otras cosas, lo que significó jugar aquel año 2023 con Luis Suárez.

"Ese tipo, Luis Suárez, regateaba, pateaba la pelota, remataba con tres dedos... Dios mío, era un fenómeno", comenzó diciendo en "Abre Aspas" de Globo.

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Luis Su&aacute;rez y Renato Ga&uacute;cho

Luis Suárez y Renato Gaúcho

Y añadió: "Lo que hizo en 2023 en Gremio fue increíble. Creo que solo Renato Portaluppi (Renato Gaúcho) podría superarlo. Elevó el nivel de nuestro equipo al máximo".

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