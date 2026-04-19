Hinchas de Nacional cantaron contra el presidente Ricardo Vairo tras ganar el tercer lugar en la Champions League Americas en Buenos Aires

Nacional le pasó por arriba a Flamengo este sábado a la noche en el Estadio de Obras Sanitarias en Buenos Aires y lo goleó 94-65 por el partido por el tercer puesto de la Basketball Champions League Americas. La nota distinta la pusieron algunos hinchas tricolores con cánticos en contra del presidente de la institución, Ricardo Vairo.

No obstante la alegría, algunos seguidores de Nacional no quedaron conformes con su propio presidente y cantaron en su contra.

Ricardo Vairo, mandamás de Nacional, fue elegido el pasado 20 de febrero como nuevo presidente de FIBA Americas, como informó Referí.

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La dirigencia tricolor del básquetbol, luchó hasta último momento para que el Final Four de esta Champions League Americas se pudiera jugar en el Antel Arena de Montevideo.

Sin embargo, y pese a contar con Vairo en el cargo más importante como dirigente sudamericano, no lo pudo conseguir y eso alteró, ya hace más de un mes, el ambiente no era el mejor. El propio Vairo explicó que no era posible por diversas circunstancias, por más que hizo el esfuerzo de que se disputara en la capital uruguaya.

Según informó en la tarde de este domingo Fernando Corchs en Punto Penal, presente en los dos encuentros de Nacional en Buenos Aires, algunos hinchas tricolores cantaron en contra de su propio presidente, lo cual fue corroborado a través de una fuente por Referí.

"Y ya lo ve/y ya lo ve/es para Vairo que lo mira por TV", cantó gran parte de la hinchada de Nacional luego de haber conseguido el tercer lugar en la Champions League Americas.

Dichos seguidores no le perdonan el hecho de que el Final Four no se pudiera definir en Montevideo, siendo que últimamente, y como ocurrió ahora también con Boca Juniors, el organizador como local, normalmente se corona campeón.

Según pudo saber Referí, Vairo ni siquiera viajó a Buenos Aires, ya que en estas horas parte hacia Europa por una reunión de FIBA Americas.

Cabe señalar que el actual titular tricolor fue presidente de Welcome, y luego también presidió a la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), además de pertenecer de forma directriz al básquetbol sudamericano.