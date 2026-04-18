Nacional vapuleó 94-65 a Flamengo y se quedó con la medalla de bronce de la Basketball Champions League

Nacional superó 94-65 a Flamengo en el estadio de Obras Sanitarias y se quedó con la medalla de bronce de la Basketball Champions League Américas , en un resultado histórico para el equipo uruguayo.

El tricolor fue más que su rival durante todo el encuentro . Se llevó el primer cuarto por 23-16 y luego apabulló a los brasileños con un segundo cuarto que culminó 31-10 , para irse al descanso con ventaja 54-26 .

De ahí en más Nacional manejó la cómoda diferencia con tranquilidad, sacó otros cinco puntos al final del tercer cuarto y ya con la rotación de plantel perdió el último corto 22-18 , para maquillar una distancia que terminó siendo de 29 puntos.

Erik Thomas fue el mejor jugador del tricolor, con 20 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias . También destacó la figura de Connor Zinaich , con 18 tantos y 6 rebotes . En Flamengo resaltó Shaquille Johnson , con 15 unidades y 4 rebotes.

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Nacional 71-83 Franca: el tricolor cayó en semifinales y se le terminó el sueño de la Basketball Champions League Américas

Con este resultado Nacional se metió en el podio de la Basketball Champions League. Es el segundo equipo uruguayo que lo logra, luego de que Biguá saliera tercero en la edición 2022.

La medalla de bronce le da un cierre con sonrisa a la mejor racha internacional de la historia del tricolor. Ganó 14 partidos seguidos en el plano continental, con la obtención de la Liga Sudamericana de Clubes en el medio, seguidilla que se cortó en la derrota en las semifinales de la Champions contra Franca este viernes.

Ahora el bolso se enfocará de lleno en la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). Este miércoles se enfrentará a Peñarol, puntero de la Liguilla y a dos puntos de Nacional luego de la quita de tres unidades por los incidentes en el pasado clásico.

La Basketball Champions League se definirá este sábado a las 21:40 con el partido entre Franca y Boca Juniors.