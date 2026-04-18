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Boca Juniors clasificó a la final de la Basketball Champions League al vencer a Flamengo, que enfrentará a Nacional por el tercer puesto: así se define el torneo

Boca Juniors definirá la Basketball Champions League contra el Franca de Brasil, que eliminó a Nacional en las semifinales este viernes

18 de abril de 2026 14:02 hs
Imagen del partido entre Boca Juniors y Flamengo

Imagen del partido entre Boca Juniors y Flamengo

Boca Juniors vapuleó 81-58 a Flamengo en el estadio de Obras Sanitarias y clasificó a la final de la Basketball Champions League Américas, en la que se enfrentará con el Franca de Brasil, que eliminó a Nacional en la tarde del sábado.

El Xeneize dominó al equipo brasileño durante todo el partido. Se fue al descanso con un marcador de 44-27, y en los dos cuartos restantes manejó la amplia ventaja con tranqulidad, ampliando la diferencia a 23 al final del encuentro.

Michael Smith fue la figura del equipo argentino con 16 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias, junto a un Francisco Caffaro que aportó 12 puntos y 10 rebotes. En Flamengo el máximo anotador fue Gui Deodato, con 15 unidades.

¿Cuándo se define la Champions League Américas?

Con este resultado se confirmó que Boca y Franca definirán la Champions League Américas, mientras que Nacional y Flamengo jugarán por el tercer y cuarto puesto, ambos partidos este sábado en Obras.

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Primero se jugará el encuentro por la medalla de bronce, a las 17:40, y a las 21:40 comenzará la final del torneo internacional.

Franca buscará su segunda Champions League Américas, luego de ganar la edición de 2023. Boca, en tanto, quiere ganar su primera copa internacional de básquetbol desde 2006, cuando obtuvo el tercero de sus tres títulos consecutivos del Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones.

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