River Plate recibe a Boca Juniors en una nueva edición del Superclásico argentino: día, hora y dónde verlo

Este domingo 19 de abril se llevará a cabo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors , en el estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura , en un duelo que, además de representar uno de los clásicos más importantes, es fundamental en cuanto a la tabla de posiciones.

Ambos equipos llegan muy bien al Superclásico , el xeneize con un buen funcionamiento y un gran rendimiento futbolístico con un mediocampo que rinde en un alto nivel, mientras que River Plate si bien no se luce en lo colectivo, no pierde hace nueve partidos consecutivos y gana , lo que genera mucha confianza que se incrementará al jugar el Superclásico de local.

River llega a este partido luego de acomodarse en su zona de Copa Sudamericana , tras una trabajosa victoria por 1 a 0 ante Carabobo en el Monumental que lo dejó como único líder del Grupo H, luego del empate en el debut frente a Blooming .

En el Torneo Apertura, por otra parte, acumula una seguidilla de cinco victorias consecutivas que lo sitúan segundo en la Zona B y ya clasificado junto a Independiente Rivadavia a los playoff , mientras que en la tabla anual también es escolta con 26 unidades .

Así se juega la fecha 12 del Torneo Apertura, con la visita de Nacional al Centenario y el partido entre Peñarol y Juventud el lunes

El pésimo estado del césped del estadio Monumental para el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors

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Distinto es el caso de Boca Juniors, que viene de golear y de obtener una muy buena victoria entre semana frente a Barcelona de Ecuador por 3-0 en la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores en La Bombonera, pero aún no se clasificó a los playoff del Torneo Apertura a falta de tres fechas por disputarse.

Una gran cantidad de empates lo posicionan en el cuarto lugar de la Zona A con 21 puntos y en caso de relajarse y si se dan otros resultados, las posibilidades de quedarse afuera de los primeros ocho de su zona están presentes. En la anual está octavo, en puestos de Copa Sudamericana.

El Xeneize buscará cortar su mala racha en clásicos ante los 5 grandes, ya que ganó uno de los últimos 12 que disputó. La única victoria fue el 9 de noviembre del año pasado, precisamente ante River en La Bombonera.

En el único Superclásico de Claudio Úbeda como entrenador, Boca venció 2 a 0 a su eterno rival, se clasificó a los octavos de final del Clausura, a la fase de grupos de la actual Copa Libertadores y dejó al Millonario en Sudamericana.

Posibles formaciones de River Plate y Boca para el Superclásico

Eduardo Chacho Coudet piensa algunas modificaciones y un cambio obligado deberá hacer por la lesión de Fausto Vera en el mediocampo. El posible once de River es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez , Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

20251109 TOPSHOT - Boca Juniors players celebrate their victory during the Argentine Professional Football League 2025 Clausura Tournament match between Boca Juniors and River Plate at the La Bombonera Stadium in Buenos Aires on November 9, 2025. (Photo b Boca Juniors venció a River Plate en el último Superclásico Foto: Luis Robayo / AFP

Por su parte, en Boca, Úbeda deberá realizar un cambio obligado en el arco y los posibles 11 sería: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

¿A qué hora es el Superclásico entre River y Boca Juniors y dónde verlo en vivo?

El Superclásico será este domingo 19 de abril a las 17:00 horas, y se podrá ver en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium.