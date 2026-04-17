El pésimo estado del césped del estadio Monumental para el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors

El próximo domingo 19 de abril se llevará a cabo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental y preocupa mucho el pésimo estado del campo de juego , luego de los recitales que se hicieron en el recinto del equipo Millonario.

El pasado miércoles por la noche River hizo de local ante Carabobo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana y ya se notaba varias imperfecciones y que el campo no estaba en el mejor estado, principalmente cerca de una de las áreas y de un solo lado. Días después, las condiciones del mismo no mejoraron mucho.

El césped se ve muy afectado luego de que el estadio Monumental albergue los tres recitales de AC/DC hace unas semanas atrás , y el sector de la cancha más afectada es donde estuvo ubicado el escenario y varias columnas que cargaron con mucho peso . Además, el partido por Copa Sudamericana afectó por supuesto a la mejora del mismo.

A tan solo dos días de que comience a rodar la pelota en el Superclásico, el partido más convocante del fútbol argentino, la preocupación por el estado del campo de juego del Monumental alcanza su punto máximo. Según pudo captar el dron de TyC Sports de manera exclusiva este viernes, el césped del estadio de River continúa muy afectado, con baches de arena y desparejo.

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Monumental El césped del estadio Monumental a días del Superclásico Tyc Sports

Pese a los trabajos a contrarreloj que iniciaron en Núñez ni bien se completó el triunfo en la Copa Sudamericana, ya es un hecho que los tiempos no dan para que el domingo a las 17:00 el terreno de juego se encuentre en forma para el cotejo con Boca, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura.

Se adelantaron trabajos de resembrado que estaban previstos para mayo con la intención de aprovechar la fecha FIFA, pero como expresa el amarillento color del terreno de juego, esto salió mal, en gran parte por las funciones de AC/DC, que con su escenografía, equipos y el salto de miles de fanáticos, terminaron de empeorar más todo.

Ya las dificultades se evidenciaron en el encuentro con Carabobo y se vieron las irregularidades del campo en el pique de la pelota, que perjudicó los controles, los pases y la dinámica habitual del juego.