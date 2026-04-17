"No jugamos a nada": Maxi Olivera lamentó el "mal partido" de Peñarol en la derrota con Platense y reconoció el peso de la ausencia de Leo Fernández

El capitán de Peñarol , Maximiliano Olivera , realizó una dura autocrítica tras la caída 2-1 del carbonero contra Platense en el Campeón del Siglo por la Copa Libertadores . El defensor reconoció que el carbonero realizó un "mal partido" y lamentó la ausencia de Leonardo Fernández , cuya lesión cree que fue "peor que una derrota".

En una rueda de prensa realizada después del partido, Olivera admitió que estaba "liquidado" por el resultado, y que el plantel no esperaba esta caída. "Necesitábamos ganar como sea , veníamos de un partido malo en el Campeonato Uruguayo, de una noticia peor que una derrota que fue lo de Leo , que para nosotros es un jugador fundamental dentro y fuera de la cancha. Eso nos golpeó mucho" , explicó.

El capitán aurinegro indicó que la ausencia de Leo también se sintió "en el juego" , pero remarcó que es "culpa" de ellos por no encontrar "soluciones" y "circuitos de juego" ante la falta de su "mejor jugador".

"Jugamos mal, la verdad no jugamos a nada", criticó el lateral, que explicó que el primer gol de Platense llegó por "errores" del equipo al defender "en inferioridad" las llegadas al área del equipo argentino, algo que "pasó varias veces en el primer tiempo".

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"Después que conseguimos el empate yendo y yendo, a los tres minutos esa mala fortuna que hacemos el penal, sino hubiera sido otra cosa, con el apoyo de la gente los podríamos haber metido en el arco, pero no pudimos y no podemos depender de solamente meter y correr. Tenemos que intentar algo más, mejorar", declaró Olivera.

Tras ello, el defensa indicó que a Peñarol le faltó "tener más conexión con la delantera", de nuevo porque les faltó "el nexo" que les daba Leo Fernández. "Hoy no lo pudimos encontrar y en esa desesperación empezamos a jugar mal. Futbolísticamente fue un muy mal partido", reiteró.

Maxi Olivera habló de la necesidad de "recuperar" puntos de visitante y el enojo con el árbitro

Olivera marcó que ahora el carbonero deberá salir a "recuperar" los puntos perdidos en el Campeón del Siglo en los partidos de visitante que se le vienen, contra Corinthians en Brasil y Platense en Argentina.

"Sabíamos que con el punto obtenido en Colombia con los nueve puntos en casa íbamos a llegar a 10 puntos, que es un muy buen puntaje para la copa y para un grupo tan parejo, pero no, ya perdimos los primeros tres puntos en casa, que eso nos golpea mucho porque hace tiempo no se perdía acá. Ahora tenemos que sumar puntos de visitante, ir a buscar puntos afuera", agregó.

Por último, el capitán fue consultado sobre su visible enojo con el árbitro sobre el final del partido, y contestó que él discutió con el juez "para que tome el tiempo que tiene que tomar", ante los distintos cortes de juego que intentó Platense sobre el final del encuentro.

"Ellos hacen el juego que tienen que hacer, nosotros hubiésemos hecho lo mismo de visitantes si íbamos ganando. No me quejo del juego de los rivales", expresó Olivera, que luego sentenció: "No nos podemos quejar del árbitro, fue un mal partido nuestro y lo perdimos nosotros".