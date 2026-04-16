Peñarol juega este jueves contra Platense, a partir de la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo, su segundo partido por el grupo E de la Copa Libertadores. Los aurinegros vienen de empatar 1-1 con Independiente Santa Fe en un encuentro donde se lesionó Leonardo Fernández quien deberá ser operado de la rodilla y estará varios meses de baja.
Peñarol vs Platense EN VIVO por Copa Libertadores: sin Leonardo Fernández, el aurinegro buscará su primer triunfo en el grupo
Peñarol enfrenta a Platense desde la hora 21.30 en el Campeón del Siglo en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo E