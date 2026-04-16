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Peñarol vs Platense EN VIVO por Copa Libertadores: sin Leonardo Fernández, el aurinegro buscará su primer triunfo en el grupo

Peñarol enfrenta a Platense desde la hora 21.30 en el Campeón del Siglo en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo E

16 de abril 2026 - 18:37hs
Así luce la cancha del Campeón del Siglo en la previa de Peñarol vs Platense

Así luce la cancha del Campeón del Siglo en la previa de Peñarol vs Platense

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Peñarol juega este jueves contra Platense, a partir de la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo, su segundo partido por el grupo E de la Copa Libertadores. Los aurinegros vienen de empatar 1-1 con Independiente Santa Fe en un encuentro donde se lesionó Leonardo Fernández quien deberá ser operado de la rodilla y estará varios meses de baja.

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Para seguir las estadísticas del partido

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Hinchas de Platense se quejan del horario en que los hicieron ingresar

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Los hinchas de Platense ya están en el Campeón del Siglo

Los hinchas de Platense que llegaron a Uruguay se concentraron en el Parque Roosevelt a la hora 15.00 y desde allí fueron trasladados con escolta policial al Campeón del Siglo. Debían entrar antes de la hora 18.30 que fue cuando se abrieron las hinchas para los parciales de Peñarol. Después del partido se quedarán hasta que salgan todos los hinchas de Peñarol y quede despejada la ruta. Compraron 1.600 entradas y tendrán a disposición toda la tribuna Guelfi.

Mirá todos los detalles en esta nota.

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Comienza el relato en vivo de Referí

Bienvenidos a la transmisión en vivo del partido que Peñarol y Platense jugarán desde la hora 21.30.

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Tablas de posiciones de los grupos de Copa Libertadores

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