Peñarol vs Platense EN VIVO por Copa Libertadores: sin Leonardo Fernández, el aurinegro buscará su primer triunfo en el grupo

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Los hinchas de Platense ya están en el Campeón del Siglo

Los hinchas de Platense que llegaron a Uruguay se concentraron en el Parque Roosevelt a la hora 15.00 y desde allí fueron trasladados con escolta policial al Campeón del Siglo. Debían entrar antes de la hora 18.30 que fue cuando se abrieron las hinchas para los parciales de Peñarol. Después del partido se quedarán hasta que salgan todos los hinchas de Peñarol y quede despejada la ruta. Compraron 1.600 entradas y tendrán a disposición toda la tribuna Guelfi.

Mirá todos los detalles en esta nota.