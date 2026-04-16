Un nuevo comienzo para Peñarol: Leonardo Fernández se operará y Diego Aguirre empezará a probar, pero la Copa Libertadores no espera

Peñarol enfrenta este jueves a Platense por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores (hora 21,30, Campeón del Siglo) en un partido que marcará un antes y un después en la actualidad del club. De ahora en más, el entrenador Diego Aguirre no podrá contar con Leonardo Fernández.

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Ya el lunes el 10 estuvo ausente contra Liverpool. El equipo perdió 2-0 y a la hora de generar juego, fue un alma en pena.

Fernández había terminado sentido el partido del jueves pasado contra Independiente Santa Fe (1-1 en Bogotá) , pero el entrenador pensaba contar con él pero el martes, revisados los estudios a los que se sometió el jugador, se advirtió que su rodilla está lesionada.

Peñarol lo comunicó con información a medias y media hora después, el presidente Ignacio Ruglio dio -en entrevista por un canal de streaming- un montón de detalles que el club había omitido por sus canales oficiales.

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Según informó un consejero de Peñarol a Referí, Fernández tiene dañado parcialmente el ligamento cruzado anterior que es el que estabiliza la rodilla y contiene a la tibia.

Peñarol ya tiene la experiencia de Eduardo Darias que en 2024 jugó ocho meses con una rotura parcial de ligamentos de rodilla realizando trabajos específicos de fortificación muscular y fisioterapia.

Sin embargo, Leonardo Fernández se va a operar porque hay un riesgo inminente de que el cruzado se rompa y que eso genere una lesión grave donde los plazos de recuperación ya no son seis meses, como eran tradicionalmente, sino ocho o nueve meses.

Al ser rotura parcial o una lesión parcial, se estimó que los plazos de recuperación estarían entre cuatro y siete meses luego de una operación.

De momento, Peñarol mandó los estudios de imagen a médicos en España. El club generó vínculos recientes en Madrid donde mandó operar a Nahuel Herrera del hombro.

En función de una segunda opinión se resolverá dónde se operará el jugador. Su representante Jorge Chijane ya hizo averiguaciones para llevarlo a Europa.

El equipo que paró Diego Aguirre para enfrentar a Platense por Copa Libertadores

El miércoles por la tarde, Aguirre paró al equipo para jugar este jueves ante el Calamar: Sebastián Britos (Washington Aguerre cumple su segundo partido de suspensión), Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Roberto Fernández; Luis Angulo, Matías Arezo, Gastón Togni.

En el banco estarán 11 de estos 12 jugadores: Paulo Díaz, Kevin Rodríguez, Matías González, Andrés Madruga, Lucas Hernández, Diego Laxalt, Eduardo Darias, Germán Barbas, Leandro Umpiérrez, Franco González, Stiven Muhlethaler, Facundo Batista y Abel Hernández. Contra Santa Fe, Aguirre llevó dos goleros, el otro que estuvo en el banco fue Pedro De Paulo.

Están afuera del plantel por lesión Emanuel Gularte (desgarro), Nahuel Herrera (operación en el hombro), Javier Cabrera (rotura de ligamentos) y Leonardo Fernández (lesión parcial en ligamento de la rodilla).