Peñarol vs Platense por Copa Libertadores: día, hora y por dónde ver al aurinegro en su primer partido de local

Peñarol jugará este jueves contra Platense en su segunda participación por el grupo E de la Copa Libertadores y en su primer encuentro como local en el máximo torneo continental de esta temporada.
¿Cuándo juegan Peñarol vs Platense?
El partido se jugará este jueves a la hora 16.00 contra Platense.
¿A qué hora juegan Peñarol vs Platense?
El encuentro comenzará a la hora 21.30.
¿Dónde juegan Peñarol vs Platense?
El cotejo se disputará en le Estadio Campeón del Siglo.
¿Por dónde ver Peñarol vs Platense?
El partido se verá en ESPN por cable y en Disney+ por streaming.
Equipo arbitral para Peñarol vs Platense
Derlis López será el juez central del partido acompañado por Eduardo Cardozo y Luis Onieva en cancha y con Blas Romero de cuarto árbitro. Prestarán funciones en el VAR Mario Diaz de Vivar y José Cuevas, todos de Paraguay.
Entradas para Peñarol vs Platense
Todas las entradas para los hinchas de Peñarol están agotadas. Para los hinchas de Platense se vendieron alrededor de 1.600 y hay 2.000 disponibles.