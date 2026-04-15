Peñarol vs Platense por Copa Libertadores: día, hora y por dónde ver al aurinegro en su primer partido de local

Peñarol jugará este jueves contra Platense en su segunda participación por el grupo E de la Copa Libertadores y en su primer encuentro como local en el máximo torneo continental de esta temporada.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El partido se jugará este jueves a la hora 16.00 contra Platense.

El cotejo se disputará en le Estadio Campeón del Siglo .

Sonó para Nacional y Peñarol y ahora se consolida en Portugal: la buena noticia para el "Picante" Agustín Moreira, ex Progreso

El sombrío panorama de Peñarol: así cayó puertas adentro de la dirigencia la lesión de rodilla de Leonardo Fernández y su futura operación

¿Por dónde ver Peñarol vs Platense?

El partido se verá en ESPN por cable y en Disney+ por streaming.

Equipo arbitral para Peñarol vs Platense

Derlis López será el juez central del partido acompañado por Eduardo Cardozo y Luis Onieva en cancha y con Blas Romero de cuarto árbitro. Prestarán funciones en el VAR Mario Diaz de Vivar y José Cuevas, todos de Paraguay.

Entradas para Peñarol vs Platense

Todas las entradas para los hinchas de Peñarol están agotadas. Para los hinchas de Platense se vendieron alrededor de 1.600 y hay 2.000 disponibles.