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Peñarol vs Platense por Copa Libertadores: día, hora y por dónde ver al aurinegro en su primer partido de local

Peñarol recibe a Platense este jueves en el Campeón del Siglo en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores

15 de abril de 2026 17:21 hs
Matías Arezo&nbsp;&nbsp;

Matías Arezo  

Foto: EFE

Peñarol jugará este jueves contra Platense en su segunda participación por el grupo E de la Copa Libertadores y en su primer encuentro como local en el máximo torneo continental de esta temporada.

¿Cuándo juegan Peñarol vs Platense?

El partido se jugará este jueves a la hora 16.00 contra Platense.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Platense?

El encuentro comenzará a la hora 21.30.

¿Dónde juegan Peñarol vs Platense?

El cotejo se disputará en le Estadio Campeón del Siglo.

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¿Por dónde ver Peñarol vs Platense?

El partido se verá en ESPN por cable y en Disney+ por streaming.

Equipo arbitral para Peñarol vs Platense

Derlis López será el juez central del partido acompañado por Eduardo Cardozo y Luis Onieva en cancha y con Blas Romero de cuarto árbitro. Prestarán funciones en el VAR Mario Diaz de Vivar y José Cuevas, todos de Paraguay.

Entradas para Peñarol vs Platense

Todas las entradas para los hinchas de Peñarol están agotadas. Para los hinchas de Platense se vendieron alrededor de 1.600 y hay 2.000 disponibles.

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