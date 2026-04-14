Diego Aguirre a Referí: "Lo de Leo Fernández fue un baldazo de agua fría, y espero el informe definitivo de la sanidad del club"

El director técnico de Peñarol, Diego Aguirre , habló en la tarde de este martes con Referí luego de que se conociera lo que fue la lesión ligamentaria de Leonardo Fernández tras la entrada del zaguero Víctor Martínez de Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores. "Fue un balde de agua fría que recibimos por Leo y espero el informe definitivo de la sanidad", comentó el DT.

"Sanidad: luego de realizados los estudios a Leonardo Fernández, se constató una lesión de rodilla que requerirá una intervención quirúrgica en los próximos días. Luego de la misma se evaluarán los pasos a seguir y e l tiempo de recuperación ", expresó el club.

Por su parte, el presidente I gnacio Ruglio sostuvo que el club quiere conocer una segunda opinión, que se conoció esta mañana el detalle de la lesión ligamentaria y que es posible que viajen con el futbolista a Europa.

El otro video en que se ve a Leonardo Fernández intentando reaccionar, rengueó y se tiró definitivamente al piso cuando terminó el partido de Peñarol por Copa Libertadores

Mirá el video de la falta que lesionó a Leonardo Fernández en Peñarol en la Copa Libertadores y lo que dijo Diego Aguirre

El video de la jugada muestra cómo el zaguero colombiano se tira con todo a falta de 5 minutos para el final del encuentro, y Leonardo Fernández vuela.

Leonardo Fernández estuvo en la práctica de Peñarol

Leonardo Fernández concurrió con sus compañeros de Peñarol este martes a la mañana, pero no entrenó y se quedó a un costado de la cancha.

Diego Aguirre dijo a Referí: "La verdad es que no estamos ligando nada con las lesiones importantes y ahora se lesionó el mejor jugador".

Y añadió: "Yo lo había dicho el otro día: era penal y roja. Fijate que le rompió un zapato, le cortó un dedo del pie y además, ahora se suma la lesión de rodilla".

El técnico dijo además que "la noticia de la lesión de Leo la recibimos como un baldazo de agua fría".

Asimismo, luego de lo que fue el tuit del club en el que explica parte de lo que le ocurrió a Leonardo Fernández, Aguirre sostuvo que se enteró en la mañana de este martes de la misma, pero que no pudo hablar aún en profundidad con la sanidad.

"Estábamos en pleno entrenamiento y no tuve tiempo de hablar a fondo con la sanidad, por lo que espero un informe definitivo de qué lesión tiene Leo", explicó Aguirre a Referí.

El ambiente del plantel, que se fue enterando de a poco de la noticia en la práctica, fue otro tema complicado, ya que fue como un cimbronazo que recibieron sus compañeros.

Si bien Aguirre no lo confirmó, desde la intimidad de Los Aromos creen que Leonardo Fernández tiene los ligamentos cruzados rotos en su rodilla derecha, pero esperan poder saber más en las próximas horas.

De ser así, el futbolista se perderá entre seis y ocho meses para lo que será su recuperación luego de la intervención quirúrgica, aunque aún resta el informe definitivo que aguarda Aguirre.