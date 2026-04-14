El otro video en que se ve a Leonardo Fernández intentando reaccionar, rengueó y se tiró definitivamente al piso cuando terminó el partido de Peñarol por Copa Libertadores

Leonardo Fernández deberá ser intervenido quirúrgicamente de su rodilla tras lo que fue la fortísima entrada del zaguero Víctor Martínez sobre el final del partido debut de esta Copa Libertadores que terminó empatado 1-1 en Bogotá el pasado jueves.

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No obstante, el presidente I gnacio Ruglio sostuvo que el club quiere conocer una segunda opinión, que se conoció esta mañana el detalle de la lesión ligamentaria y que es posible que viajen con el futbolista a Europa.

Mirá el video de la falta que lesionó a Leonardo Fernández en Peñarol en la Copa Libertadores y lo que dijo Diego Aguirre

Lo que dijo Ignacio Ruglio sobre la lesión de Leonardo Fernández: tiene el ligamento de la rodilla "tocado" y Peñarol lo llevará a Europa para una segunda opinión

El otro video de cómo quedó Leonardo Fernández

Cuando el partido ya había entrado en los instantes finales y se disputaban minutos de adición en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín de Bogotá, se pudo ver cómo Leonardo Fernández intentó hacerse de la pelota y no pudo más.

Recuperó un balón en tres cuartos de cancha e intentó avanzar, pero la rodilla le dijo basta.

Se paró y comenzó a renguear, sabiendo que el encuentro se terminaba enseguida.

Una vez consumado el empate 1-1 en Bogotá por Copa Libertadores, se tiró al piso y la sanidad de Peñarol fue corriendo a atenderlo y allí él le explicó que tenía la rodilla en mal estado.