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Sonó para Nacional y Peñarol y ahora se consolida en Portugal: la buena noticia para el "Picante" Agustín Moreira, ex Progreso

El extremo uruguayo se formó en Defensor Sporting y debutó como profesional en Progreso

15 de abril de 2026 12:24 hs
Agustín Moreira en Gil Vicente

Agustín Moreira en Gil Vicente

Agustín Moreira en Gil Vicente

Agustín Moreira en Gil Vicente

Agustín Moreira en Gil Vicente

Agustín Moreira en Gil Vicente

Agustín Moreira en Gil Vicente

Agustín Moreira en Gil Vicente

Gil Vicente, de la Liga Portugal, ha fichado de forma definitiva al extremo uruguayo Agustín Moreira, actualmente cedido por Progreso, anunció este miércoles el club portugués.

“El Picante” Moreira, de 24 años, permanecerá ahora vinculado al Gil Vicente hasta 2029, según informó el equipo de la ciudad norteña de Barcelos en sus redes sociales.

Agustín Moreira en Gil Vicente
Agustín Moreira en Gil Vicente

Agustín Moreira en Gil Vicente

El extremo uruguayo se formó en Defensor Sporting y debutó como profesional en Progreso, club que a principios de esta temporada lo cedió al Gil, donde en las últimas jornadas se ganó un puesto en el once tras un comienzo de curso lastrado por las lesiones.

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Representado por Edgardo “Chino” Lasalvia, el jugador había sonado como un posible refuerzo para Nacional y también para Peñarol a mediados de 2025, pero finalmente dio el salto al exterior para pasar al fútbol de Portugal, una liga de entrada al fútbol europeo.

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El pasado 14 de marzo anotó sus primeros goles, con un doblete en un empate contra el Alverca (2-2), tras lo cual su entrenador, César Peixoto, lo describió como un jugador "muy explosivo".

"Es muy fuerte atacando los espacios y en profundidad, siempre hemos confiado mucho en él", declaró tras el partido en rueda de prensa el técnico del sexto clasificado de la Liga portuguesa.

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EFE

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