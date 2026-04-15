Sonó para Nacional y Peñarol y ahora se consolida en Portugal: la buena noticia para el "Picante" Agustín Moreira, ex Progreso

Gil Vicente, de la Liga Portugal, ha fichado de forma definitiva al extremo uruguayo Agustín Moreira , actualmente cedido por Progreso, anunció este miércoles el club portugués.

“El Picante” Moreira, de 24 años, permanecerá ahora vinculado al Gil Vicente hasta 2029 , según informó el equipo de la ciudad norteña de Barcelos en sus redes sociales.

El extremo uruguayo se formó en Defensor Sporting y debutó como profesional en Progreso, club que a principios de esta temporada lo cedió al Gil, donde en las últimas jornadas se ganó un puesto en el once tras un comienzo de curso lastrado por las lesiones.

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Representado por Edgardo “Chino” Lasalvia, el jugador había sonado como un posible refuerzo para Nacional y también para Peñarol a mediados de 2025, pero finalmente dio el salto al exterior para pasar al fútbol de Portugal, una liga de entrada al fútbol europeo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GilVicente_fc/status/2044375781086757325&partner=&hide_thread=false "Desde o primeiro dia que cheguei toda a gente me tratou muito bem" #MoldadosPorNós pic.twitter.com/nPHoPjs90h — Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) April 15, 2026

El pasado 14 de marzo anotó sus primeros goles, con un doblete en un empate contra el Alverca (2-2), tras lo cual su entrenador, César Peixoto, lo describió como un jugador "muy explosivo".

"Es muy fuerte atacando los espacios y en profundidad, siempre hemos confiado mucho en él", declaró tras el partido en rueda de prensa el técnico del sexto clasificado de la Liga portuguesa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GilVicente_fc/status/2044371233400127666&partner=&hide_thread=false Agustín é Galo até 2029#MoldadosPorNós pic.twitter.com/SPND1CLTD3 — Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) April 15, 2026

EFE