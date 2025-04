"El Picante" que suena para Nacional y ya lo fichó Edgardo "Chino" Lasalvia: la figura de Progreso ante Defensor Sporting que marcó dos golazos a pura velocidad, Agustín Moreira

No fue Messi Fue Agustín Moreira de progreso... Categoría en estado puro. Defensor 0 Progreso 1 Un GOLON..... pic.twitter.com/ajqqKVsj05

Nacido en Canelones, juega en Progreso desde hace cuatro años, con dos primeras temporadas en Segunda división y las últimas dos en la principal categoría.

En el actual Campeonato Uruguay lleva tres goles y en total suma siete en toda su carrera, con cuatro tantos anotados en 2023 en “la B”.

Según el portal especializado Transfermarket, su valor de mercado es de 450.000 euros.

Fichado por Edgardo “Chino” Lasalvia

Tras su gran actuación, se conoció este jueves que el empresario Edgardo “Chino” Lasalvia fichó al atacante para su agencia de representación de futbolistas, Equipo TMA.

“El Picante es TMA”, se anunció en las redes sociales. “Bienvenido a la familia @agu_moreira7. Hay equipo para rato”, indicaron en Instagram.

En la foto se ve al delantero junto a Lasalvia, quien es contratista de futbolistas y trabaja en la SAD de Miramar Misiones.

Además, el empresario es reconocido hincha de Peñarol y suele representar y negociar a futbolistas carboneros.

Suena en Nacional

El “fichaje” de Moreira con el grupo de Lasalvia se da en momentos en que el nombre del delantero suena para Nacional.

Este jueves en la audición partidaria Arriba Bolso se informó que el vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, hizo una oferta por el atacante y se estaba a la espera de una respuesta.

En tanto, este viernes el manager general de Nacional, Sebastián Eguren, fue consultado por si había un interés de Nacional por Moreira y si Perchman ya había hecho una propuesta.

"Lo de la oferta, si te digo te mentiría, por lo menos yo no estoy al tanto”, dijo Eguren a La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.

El manager tricolor comentó que Nacional sigue a varios jugadores del mercado local. “Lo que sí, hay una cierta cantidad de futbolistas del fútbol uruguayo, otros que son más notorios, y así como todos... El año pasado a Lucas Villalba lo vimos todo el año y la decisión llegó cuando Torque quería y nosotros pudimos. Y con otros futbolistas, lo mismo. Nosotros estamos atrás de todo el fútbol uruguayo, lo tenemos claro, tenemos decisiones tomadas con algunos futbolistas”, comentó.

“Lo de Moreira no sé si hay una oferta, no lo tengo claro. Quizás Flavio contesta algo que yo no tengo claro”, agregó Eguren, quien mencionó a Villalba, el extremo que llegó a los albos de Montevideo City Torque, siendo una sorpresa en el mercado de pases, y que ha sido uno de los destaques albos en lo que va de la temporada.

“No sé si esto fue un ofrecimiento o si hubo una gestión de Flavio en este caso, no te puedo decir porque no lo tengo claro”, señaló sobre Moreira.

Lo que dijo Flavio Perchman

Consultado por Referí sobre la información que trascendió y de su oferta por Moreira, fue contundente: "Es mentira", señaló este viernes.

Habrá que ver si en el futuro hay contactos de Nacional por Moreira y, de ser así, cómo negocian con Lasalvia, quien no ha trabajado con los tricolores, pero que dijo tener relación con Perchman, quien antes de ser vice tricolor fue empresario de futbolistas.