¿Nacional puede ser sancionado por Conmebol tras lo que ocurrió con un periodista partidario en el partido por Copa Libertadores en Porto Alegre ante Inter?

No obstante, hizo una aclaración: "De todas maneras, obviamente el programa está vinculado al club de una manera afectiva y hay muchos hinchas que siguen el programa por supuesto, entonces preocupa en el sentido de la identificación que en el aspecto sancionatorio pretendiera hacerse con relación al club. No debería suceder así, entendemos que es una conducta individual y ajena a la institución, pero las noticias hablan de programa partidario y hay que tomarlo en ese sentido", agregó Campos en diálogo con El Espectador Deportes.

Internacional's defender #04 Vitao reacts at the end of the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Internacional and Uruguay's Nacional at the Beira Rio stadium in Porto Alegre, Brazil, on April 22, 2025. SILVIO AVILA / AFP

Vitao, defensa de Inter ante Nacional

Foto: AFP