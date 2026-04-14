El sombrío panorama de Peñarol: así cayó puertas adentro de la dirigencia la lesión de rodilla de Leonardo Fernández y su futura operación

De hacer ejercicios con pelota un lunes pensando en un partido de Copa Libertadores a levantarse con la noticia de una lesión de rodilla que lo tendrá varios meses alejado de las canchas. Leonardo Fernández, la gran figura de Peñarol , el mejor jugador del Campeonato Uruguayo 2024, el hombre de los US$ 7 millones, está lesionado y tiene varios meses por delante para volver a las canchas.

El lunes el entrenador Diego Aguirre esperanzó a todos los hinchas de Peñarol con la posibilidad de que Fernández jugara este jueves (hora 21.30, Estadio Campeón del Siglo) contra Platense, por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores.

"Leo Fernández está mejor, mañana va a entrenar" , sostuvo el DT quien antes del partido ante Liverpool declaró: "Está bien, con la expectativa de que juegue el jueves".

El aurinegro perdió contra Liverpool 2-0 sin la presencia de Leo Fernández.

Mirá el video de la falta que lesionó a Leonardo Fernández en Peñarol en la Copa Libertadores y lo que dijo Diego Aguirre

Lo que dijo Ignacio Ruglio sobre la lesión de Leonardo Fernández: tiene el ligamento de la rodilla "tocado" y Peñarol lo llevará a Europa para una segunda opinión

Referí presentó un informe de que el jugador lleva 107 partidos oficiales jugados con Peñarol desde su llegada al club con 36 goles y 39 asistencias.

Su ausencia ante Liverpool evidenció que a Peñarol le cuesta horrores generar juego en ofensiva, que pierde calidad de pase en el último tercio del campo y que se queda sin el arma de la ejecución de las pelotas quietas.

Es cierto que Fernández no marca de tiro libre desde la fecha 15 del Torneo Clausura 2024 (golazo a Fénix, uno de sus ocho tantos de tiro libre esa temporada) pero con córners o centros en tiros libres, el 10 asistió a varios compañeros en las últimas dos temporadas.

Esta es la segunda vez en dos años que Fernández se ausenta en Peñarol por lesión.

La primera fue en agosto del año pasado, cuando lo golpearon en partido ante Racing de Avellaneda, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Entonces sufrió una distensión del ligamento lateral interno en la rodilla y presentó líquido en la articulación.

Esta vez el jugador sufre una pequeña lesión en la parte externa del ligamento y en caso de recibir algún golpe puede generar una lesión de la rodilla y la rotura de ligamentos. Esto explicó el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio luego de un comunicado en el que el club solo informó que el jugador tenía una lesión de rodilla y que iba a requerir cirugía.

En Uruguay le recomendaron someterse a cirugía de modo tal de prevenir una lesión más grave en el futuro.

El desconcierto que generó Ignacio Ruglio en la interna de Peñarol

Las declaraciones de Ruglio sorprendieron -o no tanto- a los integrantes del consejo directivo del club.

Según informó un consejero del oficialismo, cuando el presidente habló nada se había informado en el grupo de WhatsApp del consejo.

Otro consejero, de la oposición, se sorprendió al conocer las declaraciones de Ruglio luego de un comunicado al que calificó de "ambiguo" y "poco claro".

Sin embargo, no le sorprendió que Ruglio se guardara parte de la información en el comunicado oficial para luego salir a hablar en un medio de streaming. "Ese ha sido su proceder durante seis años".

"Este tipo de situaciones debería ser comunicada con claridad a nivel institucional, no lo tiene que hacer el jugador, ni el médico ni el presidente", agregó la fuente consultada.

Los plazos de recuperación

Ruglio estimó entre cuatro y siete meses los plazos para la recuperación para el caso de que, ante una segunda consulta médica que se hará en Europa, se decida operar al jugador.

Eso para Peñarol tendrá costos importantes. ¿Por qué¡ Porque el equipo está armado en torno a la desequilibrante figura de Fernández.

1- Se compromete seriamente la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores,

2- Bajan considerablemente las chances en el Torneo Apertura, del que se regaló buena parte el lunes con una mala integración del equipo ante Liverpool y el bajísimo nivel de algunos futbolistas

3- La ventaja de seis puntos contra Nacional pensando en la Tabla Anual (eran nueve si se ganaba el lunes) ya no parece una ventaja suficiente, más allá del estado de crisis actual de los tricolores.

Peñarol está sostenido por una columna vertebral compuesta por Washington Aguerre, Lucas Ferreira, Eric Remedi y Fernández que se complementa con la capacidad ofensiva y los múltiples recursos que tiene Matías Arezo para llegar al gol.

En Peñarol no hay conformidad con los extremos -sobre todo con Gastón Togni- y se está notando que a Eduardo Darias todavía le falta mucho rodaje para llegar a su versión 2024.

Boston River vs Peñarol Torneo Apertura Eduardo Darias festejo Eduardo Darias FOTO: DANTE FERNÁNDEZ / FOCOUY

Los posibles relevos de Leonardo Fernández

"Leo no tiene un plan B", comentó un dirigente.

El año pasado estaba David Terans en el plantel. No congeniaron jugando juntos, pero era un suplente natural y en la ida ante Racing se hizo cargo del trámite -que fue muy entreverado- y logró el gol del triunfo.

Con distintas características este plantel tiene a Franco "Cepillo" González, un jugador al que Aguirre no tiene en consideración más allá de que en los últimos partidos al menos volvió al banco de suplentes.

Franco González ante Danubio Franco González OficialCAP

El otro que puede ocupar ese rol es Leandro Umpiérrez, revelación de la temporada pasada pero que tras sufrir una lesión muscular volvió a jugar en los dos últimos partidos sin buenos rendimientos.

leandro umpiérrez nicolás lópez supercopa uruguaya nacional peñarol 20260201 Leandro Umpiérrez Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Aguirre deberá activar otros circuitos ofensivos para paliar esta baja tan sensible.

¿Los tiene? Peñarol tiene recursos limitados por afuera.

Al bajo nivel de los extremos se le suman laterales que aportan poco en ataque. Franco Escobar por ahora no ha mostrado las cualidades por las que Peñarol apostó por él. Maximiliano Olivera ha tenido mucho oportunismo en ataque en el último año y medio, pero no es un jugador que tenga la constancia y la intensidad de pasada al ataque típica de los laterales de cuadros grandes.

Es decir, desde que Giovanni González y Joaquín Piquerez dejaron Peñarol, el aurinegro no ha tenido -al mismo tiempo- dos laterales de esas características.

Además, la opción del doble 9 explorada por Aguirre ante Liverpool tampoco funcionó porque Facundo Batista está lejos del nivel que mostró en 2024 con los aurinegros cuando llegó para el segundo semestre.

La alternativa que tiene el DT pasa porque Abel Hernández recupere forma física para probarse con Matías Arezo quienes ya supieron complementarse bien en 2023, temporada marcada por las lesiones de la Joya.

Al hincha solo le toca esperar. El viaje de Fernández a Europa, la operación, los plazos de recuperación y cruzar los dedos para que pueda volver sobre el final de esta temporada.

Ruglio pidió calma. Pero el impacto negativo de la noticia ya caló hondo puertas adentro del club. A 48 horas de jugar contra Platense por la Copa Libertadores.