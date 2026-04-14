El sombrío panorama de Peñarol: así cayó puertas adentro de la dirigencia la lesión de rodilla de Leonardo Fernández y su futura operación

De hacer ejercicios con pelota un lunes pensando en un partido de Copa Libertadores a levantarse con la noticia de una lesión de rodilla que lo tendrá varios meses alejado de las canchas. Leonardo Fernández, la gran figura de Peñarol, el mejor jugador del Campeonato Uruguayo 2024, el hombre de los US$ 7 millones, está lesionado y tiene varios meses por delante para volver a las canchas.
El lunes el entrenador Diego Aguirre esperanzó a todos los hinchas de Peñarol con la posibilidad de que Fernández jugara este jueves (hora 21.30, Estadio Campeón del Siglo) contra Platense, por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores.
Su ausencia ante Liverpool evidenció que a Peñarol le cuesta horrores generar juego en ofensiva, que pierde calidad de pase en el último tercio del campo y que se queda sin el arma de la ejecución de las pelotas quietas.
Es cierto que Fernández no marca de tiro libre desde la fecha 15 del Torneo Clausura 2024 (golazo a Fénix, uno de sus ocho tantos de tiro libre esa temporada) pero con córners o centros en tiros libres, el 10 asistió a varios compañeros en las últimas dos temporadas.
Esta es la segunda vez en dos años que Fernández se ausenta en Peñarol por lesión.
La primera fue en agosto del año pasado, cuando lo golpearon en partido ante Racing de Avellaneda, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
3- La ventaja de seis puntos contra Nacional pensando en la Tabla Anual (eran nueve si se ganaba el lunes) ya no parece una ventaja suficiente, más allá del estado de crisis actual de los tricolores.
Peñarol está sostenido por una columna vertebral compuesta por Washington Aguerre, Lucas Ferreira, Eric Remedi y Fernández que se complementa con la capacidad ofensiva y los múltiples recursos que tiene Matías Arezo para llegar al gol.
En Peñarol no hay conformidad con los extremos -sobre todo con Gastón Togni- y se está notando que a Eduardo Darias todavía le falta mucho rodaje para llegar a su versión 2024.
Los posibles relevos de Leonardo Fernández
"Leo no tiene un plan B", comentó un dirigente.
El año pasado estaba David Terans en el plantel. No congeniaron jugando juntos, pero era un suplente natural y en la ida ante Racing se hizo cargo del trámite -que fue muy entreverado- y logró el gol del triunfo.
Con distintas características este plantel tiene a Franco "Cepillo" González, un jugador al que Aguirre no tiene en consideración más allá de que en los últimos partidos al menos volvió al banco de suplentes.
El otro que puede ocupar ese rol es Leandro Umpiérrez, revelación de la temporada pasada pero que tras sufrir una lesión muscular volvió a jugar en los dos últimos partidos sin buenos rendimientos.
Aguirre deberá activar otros circuitos ofensivos para paliar esta baja tan sensible.
¿Los tiene? Peñarol tiene recursos limitados por afuera.
Al bajo nivel de los extremos se le suman laterales que aportan poco en ataque. Franco Escobar por ahora no ha mostrado las cualidades por las que Peñarol apostó por él. Maximiliano Olivera ha tenido mucho oportunismo en ataque en el último año y medio, pero no es un jugador que tenga la constancia y la intensidad de pasada al ataque típica de los laterales de cuadros grandes.
Es decir, desde que Giovanni González y Joaquín Piquerez dejaron Peñarol, el aurinegro no ha tenido -al mismo tiempo- dos laterales de esas características.
Además, la opción del doble 9 explorada por Aguirre ante Liverpool tampoco funcionó porque Facundo Batista está lejos del nivel que mostró en 2024 con los aurinegros cuando llegó para el segundo semestre.
La alternativa que tiene el DT pasa porque Abel Hernández recupere forma física para probarse con Matías Arezo quienes ya supieron complementarse bien en 2023, temporada marcada por las lesiones de la Joya.
Al hincha solo le toca esperar. El viaje de Fernández a Europa, la operación, los plazos de recuperación y cruzar los dedos para que pueda volver sobre el final de esta temporada.
Ruglio pidió calma. Pero el impacto negativo de la noticia ya caló hondo puertas adentro del club. A 48 horas de jugar contra Platense por la Copa Libertadores.