Los flojísimos rendimientos de varios jugadores en Peñarol ante Liverpool y los aprendizajes que se debe llevar Diego Aguirre

Peñarol perdió el lunes tres puntos claves en su aspiración de ganar el Torneo Apertura y también de ampliar su ventaja contra Nacional, pensando en la Tabla Anual donde tiene seis puntos de ventaja sobre los tricolores.

Contra un Liverpool que jugó desde los 32 minutos con un hombre de menos por expulsión de Federico Martínez (tras recibir una falta clara que Andrés Matonte no cobró y reaccionar con una barrida de atrás contra Kevin Rodríguez), Peñarol jugó su peor partido en la temporada .

El entrenador se planteó como uno de los grandes objetivos de la temporada no sobrepoblar el plantel -a pesar de haber perdido las finales del 2025 contra Nacional por tener un plantel menos profundo-. Sin embargo, la Fiera priorizó para este año armar un equipo titular fuerte y un equipo suplente cuyo nivel no se resienta y que esté a la altura del titular.

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El lunes, los suplentes (algunos porque jugaron varios titulares como Washington Aguerre, Mauricio Lemos, Roberto Fernández, Gastón Togni o Matías Arezo) demostraron no estar a la altura.

Andrés Madruga, en la zaga, sintió la falta de minutos con los que llegó a jugar con Liverpool y no hizo pie. Por arriba (dejó solo a Ruben Bentancourt en el 1-0) y por abajo (lo superó claramente Kevin Amaro en duelos individuales).

Diego Laxalt, recién recuperado de un desgarro, fue mucho menos ayer que en sus primeros partidos del año donde dejó sensaciones positivas pese a sus seis meses de inactividad.

Kevin Rodríguez, por el lateral derecho, fue el de rendimiento más aceptable y Mauricio Lemos demostró que con Lucas Ferreira se acopla bien pero que, por ahora, no puede ser el líder de la defensa con un juvenil al lado.

Cuando entró Franco Escobar no fue solución. El argentino amaga con demostrar su capacidad pero por ahora no concreta.

En el mediocampo, Jesús Trindade jugó un partido bastante desordenado saliéndose de su eje de jugador posicional, de orden, corte y entrega rápida y corta.

Al lado, Eduardo Darias solo pudo aguantar 45' en cancha. Evidentemente se lo sigue llevando de a poco en lo físico, pero todavía está lejos de ser el Darias 2024.

Cuando entró Roberto Fernández volvió a tener un discreto partido. En los últimos partidos ha estado lejos del nivel de sus primeras presentaciones.

Leandro Umpiérrez, quien volvió el jueves pasado de una lesión, es otro que todavía no está al nivel de 2025, donde fue la revelación de la temporada.

Cuando Peñarol no encontró la pelota en el primer tiempo llamó la atención como Aguirre no lo sacó de su posición de volante externo por derecha y no lo reposicionó por el medio donde Darias aceleraba pero chocaba contra el muro de Martín Rabuñal-Nicolás Garayalde, de notable partido en Liverpool.

Lo que más preocupa al hincha de Peñarol es el rendimiento de Facundo Batista.

El centrodelantero fue responsable del segundo gol, presionó poco -mientras Matías Arezo se prodigaba por la cancha- y no generó nada en ataque. Ya van varios partidos sin aportes.

Mientras, Abel Hernández sigue sumando minutos pero en las dos que tuvo (una anulada por fuera de juego) demostró que aún no está fino a la hora de definir.

Otro que a esta altura ya no justifica titularidad es Gastón Togni. Todavía no tuvo un rendimiento de 90 minutos consistente. En el primer tiempo fue el más claro de mitad de cancha en adelante contra Liverpool (en defensa despejó muy mal en el segundo gol). Pero en el segundo desapareció.

Liverpool le dejó a Aguirre importantes lecciones. Todavía le falta nivelar el rendimiento de muchos jugadores para largarlos a la cancha. Hay rivales que son mucho más peligrosos que otros a la hora de rotar. Y además, las salidas de jugadores como Lucas Ferreira o Leonardo Fernández se siente y mucho.